China reta a EE. UU. por control del Canal de Panamá: Pekín hará respetar los derechos de sus empresas tras anulación de concesiones chinas

A China no le ha gustado nada perder las concesiones portuarias que tenía sobre el Canal de Panamá, por lo que el régimen de Beijing ha asegurado que tomará todas las medidas necesarias para hacer respetar los derechos de sus empresas, luego que el Tribunal Supremo de Panamá anulara los contrarios sobre los puertos administrados por Panama Ports Company.

China molesta por perder concesiones portuarias en el Canal de Panamá

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores, aseguró en rueda de prensa que la compañía filial del grupo hongkones CK Hutchison que la resolución "va en contra de la base legal" sobre la cual se aprobaron las concesiones, así como agregar que llegarán hasta las últimas consecuencias, inclusive por la "vía judicial".

"El gobierno chino tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinos", dijo el vocero, sin detallar las acciones que se llevarán a cabo, tampoco dieron detalles sobre las consecuencias del dictamen de venta global de activos portuarios de CK Hutchinson, que incluye más de 40 puertos, negociada con un consorcio encabezado por BlackRock

Sin embargo, y como ya es un estilo que viene marcando Pekín desde que Xi Jinping está a cargo de la presidencia china, las inversiones del gigante asiático no se detienen, pues tienen en planes nuevos proyectos portuarios alrededor del Canal de Panamá, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores tampoco entró en detalles.

¿Por qué China perdió las concesiones portuarias sobre el Canal de Panamá? ¿Tuvo algo que ver Donald Trump?

Para entender esta molestia de los chinos tenemos que remontarnos a la decisión del Supremo panameño de declarar inconstitucional la ley y las adendas que ratificaban la concesión a capitales chinos luego de tres demandas basada en las irregularidades detectadas durante una auditoría, así como potenciales perjuicios económicos para el estado del país centroamericano.

Esta concesión data de 1997, mientras 2021 la misma fue extendida por un periodo igual al anterior, pero en medio de denuncias de presunta corrupción, pero también de condiciones poco favorables para Panamá. la cual solo posee el 10 por ciento de las acciones de la compañía.

Pero todo cambió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, ya que desplegó una política en Latinoamérica para recuperar la influencia que antaño tuvo los Estados Unidos en esta región, por lo retomar la injerencia sobre el Canal de Panamá era clave.

Por ello, Trump acusó la injerencia china en el Canal, por lo que el presidente de EE. UU. amenazó con recuperarla (a recordar que esta vía fue construida por los Estados Unidos a inicios del siglo XX, pero traspasada a Panamá desde el 31 de diciembre de 199); sin embargo, el gobierno local negó la influencia china por este sistema que es utilizado, mayoritariamente, por barcos de Washington.

A poco del impasse con la Casa Blanca, Panamá anunció el fin de la concesión a empresas chinas y se comenzó a dar el acuerdo de compra venta de los dos puertos al consorcio liderado por BlackRock, expulsando a la empresa hongkonesa de dos de los cincos puertos que rodean el paso navegable.