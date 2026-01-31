Brasil es rico en tierras raras y puede ser la clave de Estados Unidos para vencer a China haciendo negocios multimillonarios

No cabe duda de que las tierras raras marcarán el equilibrio geopolítico de nuestros tiempos, uno marcada por la lucha de la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, el país asiático cuenta con las mayores reservas del planeta, pero la segunda es Brasil, por lo que la nación sudamericana podría ser clave para Washington si quiere sacar ventaja a Beijing.

Brasil, el país con la segunda reserva de tierras raras más grande del mundo

Por ello, la Casa Blanca, pero también la Unión Europea buscan endulzar a Brasilia para acceder a acuerdos de extracción, principalmente, porque el país de la samba es uno de los 10 productores de niquel, manganeso, niobio, hiero y bauxita del mundo, pero también ha cobrado relevancia en la producción de tierras raras, vanadio, cobre, litio, grafito natural, etc.

Ante esto, de acuerdo a El País de España, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, no se deja tentar tan fácilmente, pues tiene serios intereses en participar en esta cadena de valor y no ser administrador más de estas materias, conscientes de que estos elementos químicos son cruciales para la transición energética, pero también para los autos eléctricos, así como plantas eólicas.

Según el informe de PwC, nos que China cuenta con 44 millones de toneladas de los 17 elementos que se consideran tierras raras, lo secunda Brasil con 21 millones, pero en tercer lugar se encuentra India con 7 millones. En el caso del país sudamericano, nos topamos con grafito (26% a nivel mundial), niobio (más del 90 por ciento), níquel (12 por ciento) y litio (5 por ciento).

Estimaciones aseguran que para 2040, la demanda de grafito se cuadruplicarán, mientras que las tierras raras se triplicarían, pero hay un problema no menor para el Brasil y se trata del proceso de explotación el cual se ha concentrado, casi exclusivamente, en extracción y exportación, pero dejando para terceros las labores de dar valor agregado a los minerales.

"La ausencia de proyectos de gran envergadura de tierras raras, la baja participación en el proceso de refinado, la dificultad de financiación y las incertezas regulatorias elevan el riesgo de que el país pierda la ventana de oportunidad" de lo que significa diversificar el monopolio que tiene China sobre estos materiales, tal como destacó el estudio de la Fundación Getúlio Vargas.

Brasil es la mejor opción de EE. UU. para luchar contra China por las tierras raras

De acuerdo al medio español, una delegación de los Estados Unidos ha reunido con altos funcionarios del gobierno brasileño para hablar sobre el acceso a las tierras raras, pero también sobre los actuales aranceles que el gobierno de Donald Trump impuso a la nación sudamericana. Ello también tiene sentido cuando Marco Rubio, secretario de Estado, convocó a una reunión en Washington para el próximo 4 de febrero de 2026, convocatoria que Argentina ha aceptado casi de inmediato.

En ese sentido, El País cita lo dicho por el informe del Instituto Brasileño de Mineración, en el cual se afirma que "con reservasde más de cien sustancias minerales, Brasil está a la altura de potencias minerales como Australia, Canadá, China, Rusia y Sudáfrica".