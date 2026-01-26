- Hoy:
Brasil crea su propia super arma más avanzada en Sudamérica y pone en aprietos a grandes potencias
Con este avance tecnológico militar, Brasil ratifica su rótulo como la mayor potencia bélica en Latinoamérica, poniéndose a la par con naciones europeas y el mismísimo EE. UU.
Brasil no solo es el país más grande en toda Latinoamérica, también es el nación con la fuerza militar más poderosa en la región y ahora se han puesto a la vanguardia a la par de las potencias bélicas mundiales cuando estrenó con éxito el primer dron fabricado en instalaciones brasileñas, disputando la supremacía tecnológica con Estados Unidos, China y la Unión Europea.
PUEDES VER: China supera a EE. UU. como el socio comercial más importante en Perú y Brasil con inversiones multimillonarias que preocupan a Donald Trump
Brasil supera a todos en Latinoamérica con primer dron no tripulado del continente
Con este exitoso vuelo, Brasil pone en jaque el equilibrio militar regional, pues se trata de un dron equipado con una turbina a reacción de fabricación propia testeada el pasado diciembre de 2025.
La aeronave no tripulada fue bautizada como el Albatroz Vortex, desarrollada por Stella Tecnologia, empresa brasileña, destacando por una turbina ATJR 15-5 que, a su vez fue desarrollada por AERO Concepts, ello convierte al país sudamericano en el primero en la región en conseguir dominar exitosamente la propulsión a reacción para drones con autonomía plena.
La prueba tuvo lugar en la Base Aérea de Santa Cruz, en Rio de Janeiro (con el respaldo del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Brasileña por medio del Acuerdo de Cooperación y Amistad para el Desarrollo Tecnológico), siendo un ejemplo sin igual de la no dependencia de materiales de importación, entre otras cosas, porque posee una asombrosa integración entre el propulsor y la plataforma.
Ficha técnica del dron brasileño Albatroz Vortex
Toma nota, porque estas son las especificaciones a grandes rasgos del dron creado por los militares brasileños:
- Peso máximo: 150 kg (al despegue)
- Puede ser operado desde buques o pistas improvisadas de menos de 150 metros.
- Va a altas velocidades, mayores altitudes y misiones avanzadas,
- Se trata de una evolución de la familia Albatroz y Atobá.
- 4 metros de longitud.
- 7 metros de envergadura.
Respecto a la Turbina ATJR 15-5, estas son sus características
- Es la primera turbina a reacción creada por Brasil y que cuenta con un vuelto integrado dentro de un sistema aéreo no tripulado.
- Desarrollado en su totalidad en Brasil.
- Cuenta con validación en vuelo real de diseño, prototipos y ensayos en banco.
- Tiene 500 Newtons de empuje.
- Forma parte de una turbina que poseen de 500 a 5,000 N.
El Albatroz Vortex, primer dron no tripulado de las fuerzas armadas brasileñas.
La importancia de los drones en los ejércitos modernos
La guerra entre Rusia y Ucrania ha demostrado lo importante que los drones pueden ser para voltear el resultado de una batalla y llevar a la mesa de negociaciones a las partes involucradas. Ignorar esta tecnología es rechazar, simplemente, el futuro de los asuntos militares.
Si te preguntas el por qué de la anterior afirmación, entonces debes saber que estos son capaces de realizar diversas acciones con gran detalle, no solo par atacar, también para acciones de vigilancia, reconocimiento, inteligencia, eliminación de minas o transporte de cargas, no solo por su bajo costo económico, sino también reduce los riesgos personales.
