DURO GOLPE para beneficiarios de SNAP: aplican RESTRICCIONES en alimentos y bebidas en estos 4 estados de EE. UU.

Kansas, Nevada, Ohio y Wyoming se han sumado a 18 estados más que implementan restricciones sobre lo que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) pueden comprar. La medida limita principalmente dulces y bebidas azucaradas, buscando promover opciones más saludables entre las familias que dependen del programa.

La Secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, firmó las exenciones que permiten a los estados aplicar estas restricciones. La noticia ha generado preocupación entre los beneficiarios y los comercios, quienes deberán ajustar sus sistemas de venta y capacitación de personal para cumplir con los nuevos lineamientos.

Detalles de las restricciones y antecedentes

Estas medidas forman parte de un proyecto piloto que busca mejorar la salud y nutrición de los beneficiarios. Aunque la ley federal no cambió la definición de los alimentos que pueden comprarse con beneficios de SNAP, la administración de Trump inició estas exenciones para evaluar cómo las restricciones podrían incentivar opciones más saludables.

4 estados de EE. UU. aplican restricciones en SNAP, limitando la compra de alimentos y bebidas.

En cada estado, las restricciones varían:

Kansas: prohíbe la compra de dulces y refrescos.

prohíbe la compra de dulces y refrescos. Nevada: limita dulces y bebidas azucaradas.

limita dulces y bebidas azucaradas. Ohio: restringe bebidas azucaradas.

restringe bebidas azucaradas. Wyoming: prohíbe bebidas carbonatadas azucaradas.

Impacto en negocios y beneficiarios

Los comercios que operan en múltiples estados enfrentan desafíos logísticos, ya que cada estado tiene su propia definición de dulces o bebidas azucaradas, obligando a actualizar sistemas de punto de venta y capacitar al personal.

A nivel federal, el Programa de Transformación de la Salud Rural evalúa a los estados según la implementación de estas restricciones, incentivando medidas que optimicen el uso de los beneficios alimentarios y promuevan opciones más saludables para las familias que dependen del SNAP.