Secuestro y drogas en Walmart sacuden a Chillicothe: La policía revela detalles de un sábado frenético
La policía de Chillicothe vivió un sábado muy agitado, ocupándose de secuestros, robos y situaciones que afectaron a niños, manteniéndolos en constante acción.
El sábado fue especialmente agitado para la Policía de Chillicothe, que se enfrentó a una serie de investigaciones que incluyeron desde un supuesto secuestro hasta robos vinculados con drogas y casos que involucraban a jóvenes. De acuerdo con The Scioto Post, las fuerzas del orden atendieron numerosos reportes tras varias denuncias recibidas durante el 7 de marzo.
La policía de Chillicothe tuvo un sábado activo con un secuestro y una redada en Walmart.
Investigaciones claves: posible secuestro y robo en propiedad
La mañana del sábado comenzó temprano con una llamada que puso en alerta a los agentes. A las 10:16 a.m., los oficiales se desplazaron a la cuadra 1000 de Columbus Avenue tras recibir un informe sobre un posible secuestro. Aunque la denuncia se clasificó inicialmente como un caso "no delictivo" en los partes preliminares, la policía confirmó que se presentó una denuncia formal y que la investigación sigue activa, según informó The Scioto Post.
Más temprano, a las 7:49 a.m., se registró otro incidente cuando los agentes fueron enviados a E. 4th Street tras un reporte de robo. Al llegar, determinaron que se había producido una intrusión en una propiedad ocupada. Las autoridades continúan recabando pruebas y evaluando declaraciones para avanzar en el caso.
Dos detenciones en Walmart y preocupaciones por jóvenes
El comercio Walmart, ubicado en River Trace Lane, se convirtió en el escenario de dos intervenciones policiales distintas el sábado por la tarde y la noche. La primera ocurrió a las 5:04 p.m., tras una denuncia por hurto común. Más tarde, a las 8:07 p.m., se recibió una segunda llamada por otro robo.
En esta última, los investigadores encontraron una sustancia controlada de las Listas I o II durante el proceso de investigación, por lo que la policía describió el caso como "robo con engaño". El sospechoso detenido enfrentará cargos tanto por robo como por posesión de drogas, ambos considerados delitos graves.
Además de estos hechos, el turno nocturno incluyó una respuesta a la calle Beechwood para atender el reporte de un menor con comportamiento rebelde; tras profundizar en la investigación, el joven también fue registrado como persona desaparecida.
A mitad del día, los oficiales también realizaron una verificación de bienestar en una vivienda de E. Main Street, aunque los detalles permanecen bajo investigación y no hay información pública adicional hasta el momento.
