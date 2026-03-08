GRAN ESCÁNDALO en Walmart de Magee: compradora pierde el control y DESTROZA LA TIENDA con un bate de béisbol

Una tarde de compras en un supermercado Walmart de la ciudad de Magee (Mississippi, EE. UU.) derivó en una escena perturbadora que llamó la atención de clientes y autoridades. Imágenes virales en redes sociales mostraron cómo una mujer comenzó a destruir artículos dentro del establecimiento, lo que provocó alarma entre los presentes y movilizó a la policía local.

Caos en Walmart de Magee: mujer usa un bate y destroza platos

Un video difundido en línea captó el momento en que una compradora empuñaba un bate de béisbol en los pasillos de Walmart, golpeando y rompiendo platos y otros productos expuestos. Los testigos, visiblemente sorprendidos, llamaron a las autoridades ante la conducta peligrosa de la mujer.

Según reportes de la policía de Magee, varios compradores realizaron múltiples llamadas para alertar sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la tienda.

De acuerdo con WAPT Channel 16, "la mujer fue detenida sin mayores incidentes y enfrentará cargos", informaron las autoridades. La intervención policial evitó que la situación escalara, y ningún cliente resultó gravemente herido durante el altercado.

Autoridades responden y buscan detalles adicionales sobre el incidente

Las fuerzas de seguridad de Magee agradecieron tanto a la Oficina del Sheriff del Condado de Simpson como al público en general por la rapidez al notificar lo sucedido. Las autoridades han sido cautelosas al revelar más información, ya que el caso aún se encuentra bajo investigación y algunos detalles no han sido difundidos oficialmente.

Este tipo de incidentes inesperados en espacios comerciales como Walmart genera inquietud entre los consumidores y pone de manifiesto la importancia de contar con protocolos de seguridad para responder ante comportamientos impredecibles en lugares públicos.