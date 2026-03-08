MUCHA ATENCIÓN, clientes de Costco: lanzan cuponera 2026 con descuentos en TVs, celulares y despensa, ¿cómo adquirirla?

La cadena Costco presentó esta semana su cuponera “Descuentos Exclusivos para Socios 2026”, una de las promociones más esperadas por los miembros cada año. El catálogo reúne descuentos en TVs, celulares, electrodomésticos y productos de despensa, y estará vigente hasta el 29 de marzo, por lo que muchos clientes ya buscan conocer cómo obtenerla y aprovechar las ofertas.

La cuponera llega en un momento clave previo a Semana Santa, cuando el consumo en categorías como tecnología, hogar y despensa suele incrementarse. Por ello, se convierte en una herramienta esencial para quienes desean ahorrar en productos de alto valor antes del cambio de temporada.

Descuentos destacados de la cuponera 2026

Entre las promociones más llamativas se encuentran televisores, laptops, smartphones y artículos de limpieza con rebajas que van desde cientos hasta miles de pesos:

Costco lanzó su cuponera 2026 con descuentos en TVs, celulares y despensa.

Samsung Crystal Smart TV UHD 4K — 3,500 pesos de descuento

— Asus Vivobook 16 (512 GB SSD) — 4,000 pesos de descuento

— Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) — 8,800 pesos de descuento

— Persil Detergente Líquido 10L — 25% de descuento

— Clorox Toallas Desinfectantes (paquete de 5 botes) — 25% de descuento

— Dyson Purificador 3 en 1 — 2,500 pesos de descuento

— UniFitness Caminadora Curva — 4,000 pesos de descuento

La cuponera incluye muchos más productos, por lo que los socios pueden consultar el catálogo completo en tienda o en los canales oficiales de Costco para identificar las ofertas que mejor se adapten a sus necesidades.

Cómo adquirir la cuponera y aprovechar los descuentos

Los clientes pueden acceder a la cuponera de dos maneras: en formato físico dentro de las tiendas Costco o digital a través de los canales oficiales de la cadena, presentando su membresía vigente. Cada promoción está sujeta a disponibilidad de inventario, por lo que se recomienda planificar las compras con anticipación.

La vigencia de la cuponera es hasta el 29 de marzo de 2026, lo que permite a los socios organizar sus compras para aprovechar descuentos en electrodomésticos, productos de limpieza, tecnología y despensa, justo antes de la temporada de mayor consumo.