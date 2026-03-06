PÉSIMA NOTICIA para clientes de Costco: CERRARÁ todas sus tiendas y miles deberán anticipar sus compras

Miles de clientes de Costco en Estados Unidos deberán reorganizar sus compras el próximo mes. La cadena de almacenes confirmó que cerrará todas sus sucursales durante un día por la celebración del Domingo de Pascua, una fecha que forma parte de su calendario anual de feriados.

El cierre nacional está programado para el domingo 5 de abril, jornada en la que ninguna tienda de Costco abrirá sus puertas al público. La compañía indicó que las operaciones se reanudarán con normalidad al día siguiente, por lo que recomienda a los consumidores anticipar sus compras.

Costco cerrará todas sus tiendas por Pascua

El Domingo de Pascua es uno de los siete feriados en los que Costco suspende operaciones en Estados Unidos. A diferencia de otros supermercados que suelen mantenerse abiertos, la cadena mayorista opta por cerrar para dar descanso a sus trabajadores.

Costco cerrará todas sus tiendas en EE. UU. y clientes deberán anticipar sus compras.

En años anteriores, algunas cadenas como Target, Sam’s Club, Aldi y Publix también han cerrado durante esta celebración. Sin embargo, otras tiendas de comestibles como Walmart, Kroger o Trader Joe’s suelen mantener sus puertas abiertas en esa fecha.

Los feriados en los que Costco no abre en 2026

El calendario anual de Costco incluye siete días en los que todas sus tiendas permanecen cerradas. Entre ellos se encuentran Año Nuevo, Domingo de Pascua, Memorial Day, Día de la Independencia, Labor Day, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Además del cierre del 5 de abril, las tiendas también suspenderán operaciones el 25 de mayo por Memorial Day, el 3 de julio por la conmemoración del Día de la Independencia, el 7 de septiembre por Labor Day, el 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias y el 25 de diciembre por Navidad.