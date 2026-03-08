INDIGNACIÓN en Tennessee: Agentes de ICE arrestan a periodista colombiana que viajaba en vehículo de prensa

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez, reportera de Univision 42 Nashville y Nashville Noticias, ha generado alarma en Tennessee y en la comunidad de periodistas hispanos en Estados Unidos. Rodríguez fue arrestada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras se desplazaba en un vehículo claramente identificado como de prensa, acompañada por su esposo.

Este incidente ha generado preocupación por la seguridad de los periodistas y por el respeto a la libertad de prensa en Estados Unidos.

El arresto de Rodríguez inicia un proceso migratorio que sigue en curso y provoca un llamado urgente de su medio de comunicación para que se garantice su liberación inmediata.

Periodista colombiana arrestada por ICE: Nashville Noticias pide su pronta liberación

En un comunicado oficial, Nashville Noticias expresó su apoyo total a Rodríguez y solicitó a las autoridades una pronta resolución que le permita reunirse con su hija y su esposo durante su proceso legal. El medio destacó que Rodríguez necesita mantener la estabilidad familiar y profesional dentro de los marcos legales establecidos en Estados Unidos.

Estefany Rodríguez Florez, periodista de Nashville Noticias, fue arrestada el miércoles sin orden judicial, según sus abogados.

¿Cuál es la situación migratoria de Estefany Rodríguez?

Las autoridades de inmigración indicaron que Rodríguez ingresó a Estados Unidos hace cinco años con una visa de turista, solicitó asilo político y contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense. Actualmente cuenta con permiso de trabajo y solicitó el ajuste de su estatus migratorio.

Sin embargo, el ICE la considera un riesgo de fuga tras no presentarse a dos citas programadas. Su abogado aclaró que uno de los incumplimientos se debió a condiciones climáticas adversas, explicación que fue presentada dentro del proceso legal que enfrenta la periodista.

Rodríguez es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia, y trabajó anteriormente en RCN Barranquilla, antes de incorporarse a Nashville Noticias en 2022. Su caso despierta un debate sobre el trato a periodistas extranjeros y la aplicación de las leyes migratorias, especialmente para quienes ejercen su labor en vehículos de prensa.