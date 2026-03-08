- Hoy:
ALERTA MÁXIMA con el cambio de horario de verano en 2026: ¿cuándo es y cómo adelantar el reloj en EE. UU.?
EE. UU. implementará un cambio al horario de verano en 2026, lo que generará ajustes en la rutina diaria de las familias. ¿Cuándo se dará esta modificación?
¡Aviso importante! Estados Unidos implementará, dentro de unas horas, el cambio de horario para este 2026, esto con la llegada del horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time. Vale mencionar que la medida, que se aplica anualmente, busca optimizar el uso de la luz natural durante los meses más cálidos del año. ¿Cuándo será el ajuste?
Cambio de horario de verano en 2026: ¿cuándo es y cómo adelantar el reloj en EE. UU.?
‘CNN’ y otros reconocidos portales internacionales resaltaron que el horario de verano en Estados Unidos para este año comenzará el domingo 8 de marzo. A las 2 a.m., los relojes se adelantarán una hora, marcando las 3 a.m. y, con ello, se dará inicio a este periodo, que traerá cambios claves en miles de personas del país americano.
En la mayoría de los dispositivos móviles, el ajuste de la hora se dará de manera automática, pero en los relojes analógicos, sí se requerirá de un ajuste manual. Si bien, perderás una hora de descanso esa mañana, luego podrás disfrutar de tardes más iluminadas a partir de esa fecha.
Bajo este contexto, debes saber que no todos los estados del país de Trump adoptan el horario de verano. Por ejemplo, en Hawai y en Arizona, la hora permanece constante a lo largo del año. En territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes también optan por no llevar a cabo este ajuste.
Impacto frente al cambio de horario
Los ajustes en los horarios han ocasionado un intenso debate debido a los costos que pueden acarrear en el ámbito humano. Especialistas de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño han señalado que estos cambios perjudican patrones de sueño y pueden traer consecuencias en la salud.
Las consecuencias son diversas e incluyen riesgos para la salud cardiovascular, la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares y fibrilación auricular, así como errores médicos, problemas de salud mental y un aumento en los accidentes de tráfico. ¡A tomar en cuenta!
