Universitario vs Chankas por Liga 1
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Universitario emite su parte médico con 4 futbolistas lesionados: "Informa que..."

Universitario de Deportes confirmó a todos los futbolistas que tiene lesionados y emitió el parte médico obre us situación en plena Liga 1.

Francisco Esteves
Universitario emite su parte médico con 4 futbolistas lesionados.
Universitario emite su parte médico con 4 futbolistas lesionados.
Previo a su partido con Los Chankas en el Estadio Monumental por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes emitió su parte médico confirmando los cuatro futbolistas lesionados que tiene. Los cremas siguen de malas y complican su objetivo de salir tetracampeones de la Liga 1 esta temporada.

Universitario contará con ex Gimnasia para enfrentar a Los Chankas.

Universitario emitió su parte médico

En redes sociales, la ‘U’ dejó un comunicado en el que da detalles sobre el estado físico de sus jugadores. El primero de ellos es Héctor Fértoli, delantero argentino que presenta una contusión ósea en la rodilla derecha y se encuentra bajo evaluación. Javier Rabanal indicó que tiene para al menos dos semanas.

hector fertoli, universitario

Héctor Fértoli es uno de los lesionados.

Luego está el caso de Edison Flores, referente y tricampeón con Universitario de Deportes que tiene una contractura muscular en la pierna derecha y por ello tampoco podrá estar presente ante Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate.

Edison Flores, Universitario

Edison Flores se fue de la pretemporada de Universitario.

Finalmente están dos elementos que esta campaña casi no han contado con minutos. El primero es Sekou Gassama, refuerzo que llegó para ser el ‘9’ de la temporada y apenas ha disputado un partido con los cremas, y el otro es Yuriel Celi. Ambos presentan una distensión muscular en el abductor derecho.

Sekou Gassama, Universitario de Deportes, Liga 1

Sekou Gassama permanece lesionado.

El cuerpo médico de la institución viene realizando el seguimiento correspondiente y supervisa de manera permanente el proceso de recuperación de los cuatro futbolistas”, indicó Universitario de Deportes a través de su comunicado, indicando que están trabajando para conseguir la pronta recuperación de sus jugadores.

Francisco Esteves
Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

