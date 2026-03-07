0
Fecha confirmada para conocer las sanciones de Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal

Los jugadores de Universitario de Deportes , Concha, así como el entrenador Javier Rabanal, serán castigados luego de discutir con hinchas en el partido ante Sporting Cristal.

Jasmin Huaman
Jugadores y entrenador de Universitario recibirán sanción.
Jugadores y entrenador de Universitario recibirán sanción.
Universitario podría perder a sus figuras importantes luego de darse a conocer que finalmente sí serán sancionados por haber discutido con un grupo de hinchas en el estadio Alberto Gallardo. Caín Fara, Jairo Concha y Javier Rabanal fueron vistos en una pelea virtual y ahora se confirmó cuándo se dará a conocer el tiempo de sanción que estarán recibiendo.

El caso de la polémica donde los jugadores de Universitario están involucrados, sigue dando de qué hablar. Por ello, se supo que la Comisión de Disciplina abrió un expediente contra los implicados y la sanción se dará a conocer sí o sí. Algunos de ellos podrían quedar más de una fecha sin jugar el Torneo Apertura.

Fecha confirmada para la sanción de Concha, Fara y Rabanal

El periodista Eduardo Combe dio más detalles sobre cuándo se dará a conocer la resolución final que afectará a Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara. De esta manera, la fecha estaría siendo programada para el lunes 9 de marzo o durante los días de la próxima semana.

“Entiendo que en cualquier momento podría salir la sanción. No será esta semana pero sí ya se abrió el proceso y alegatos. Se dará la próxima semana y no me sorprendería que salga el lunes. Si llega a ser dos fechas, los tres llegan al clásico. Los descargos de la 'U' fueron presentados el pasado miércoles”, indicó en L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

El incidente entre Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara fue durante el partido ante Sporting Cristal que se jugó por la fecha 4 el pasado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Los futbolistas cremas y entrenador han podido presentarse en las fechas siguientes del Torneo Apertura, pero todavía no se sabe si podrán continuar de ahora en adelante o el tiempo de sanción.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

