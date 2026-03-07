0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga

MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes ilegales en Nueva York: encuesta revela fuerte aumento del apoyo a las DEPORTACIONES

Un nuevo sondeo revela un aumento significativo en el apoyo a la deportación de inmigrantes indocumentados en Nueva York, alcanzando el 49%.

Gabriela Zevallos
Encuesta en Nueva York revela que aumenta el apoyo a deportaciones de inmigrantes ilegales.
Encuesta en Nueva York revela que aumenta el apoyo a deportaciones de inmigrantes ilegales. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Un nuevo sondeo entre votantes registrados del estado de Nueva York encendió alertas en el panorama político. En medio de un año electoral y con la migración en el centro del debate, el respaldo a la deportación de inmigrantes indocumentados registró un aumento notable.

Un hombre enfrenta acusaciones de agresión indecente contra una niña en Walmart.

PUEDES VER: PELIGRO dentro de Walmart en el condado de Chester: este hombre es acusado de AGREDIR INDECENTEMENTE a una niña de 11 años

La tendencia adquiere relevancia para la gobernadora Kathy Hochul, ya que el cambio de opinión pública podría influir en discursos y estrategias políticas durante los próximos meses.

Apoyo a deportaciones crece en apenas un mes

El último sondeo del Siena College Research Institute, realizado entre 805 votantes entre el 23 y 26 de febrero de 2026, muestra que el respaldo a la deportación de inmigrantes indocumentados aumentó seis puntos en comparación con enero. En enero, el 43% apoyaba esta medida y el 35% se oponía. En febrero, el apoyo subió al 49%, mientras que la oposición descendió al 29%. Además, el grupo de indecisos disminuyó: 18% mantiene una postura neutral y solo 4% no tiene opinión.

Inmigrantes en EE. UU.

Encuesta en Nueva York revela que aumenta el apoyo a deportaciones de inmigrantes ilegales.

El crecimiento se explica principalmente por la consolidación del voto republicano, que pasó del 70% al 85%, y un aumento notable entre los independientes, del 45% al 56%. Entre los demócratas, el apoyo se mantuvo estable, en torno al 30%.

Respaldo a deportación vs rechazo al ICE

A pesar del aumento en el apoyo a las deportaciones, el estudio revela un contraste: la mayoría de los neoyorquinos desaprueba la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleva a cabo los arrestos. Solo el 30% aprueba las acciones de la agencia, mientras que el 57% las rechaza. Además, el 63% considera que las medidas del ICE “han ido demasiado lejos”, frente a solo el 9% que cree que no fueron estrictas suficientes.

Estos resultados muestran que, aunque crece el consenso sobre la necesidad de deportar a inmigrantes indocumentados, existe una preocupación importante sobre cómo se implementan estas políticas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: INCENDIO deja un herido y obliga a los bomberos a evacuar la tienda

  2. MAYOR PREOCUPACIÓN para inmigrantes documentados e indocumentados en EE. UU.: podrían PROHIBIRLES el acceso a la vivienda pública a las familias mixtas

  3. Visa americana 2025: abren nuevas fechas y espacios para citas con estos sencillos pasos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano