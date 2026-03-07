MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes ilegales en Nueva York: encuesta revela fuerte aumento del apoyo a las DEPORTACIONES

Un nuevo sondeo entre votantes registrados del estado de Nueva York encendió alertas en el panorama político. En medio de un año electoral y con la migración en el centro del debate, el respaldo a la deportación de inmigrantes indocumentados registró un aumento notable.

La tendencia adquiere relevancia para la gobernadora Kathy Hochul, ya que el cambio de opinión pública podría influir en discursos y estrategias políticas durante los próximos meses.

Apoyo a deportaciones crece en apenas un mes

El último sondeo del Siena College Research Institute, realizado entre 805 votantes entre el 23 y 26 de febrero de 2026, muestra que el respaldo a la deportación de inmigrantes indocumentados aumentó seis puntos en comparación con enero. En enero, el 43% apoyaba esta medida y el 35% se oponía. En febrero, el apoyo subió al 49%, mientras que la oposición descendió al 29%. Además, el grupo de indecisos disminuyó: 18% mantiene una postura neutral y solo 4% no tiene opinión.

Encuesta en Nueva York revela que aumenta el apoyo a deportaciones de inmigrantes ilegales.

El crecimiento se explica principalmente por la consolidación del voto republicano, que pasó del 70% al 85%, y un aumento notable entre los independientes, del 45% al 56%. Entre los demócratas, el apoyo se mantuvo estable, en torno al 30%.

Respaldo a deportación vs rechazo al ICE

A pesar del aumento en el apoyo a las deportaciones, el estudio revela un contraste: la mayoría de los neoyorquinos desaprueba la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleva a cabo los arrestos. Solo el 30% aprueba las acciones de la agencia, mientras que el 57% las rechaza. Además, el 63% considera que las medidas del ICE “han ido demasiado lejos”, frente a solo el 9% que cree que no fueron estrictas suficientes.

Estos resultados muestran que, aunque crece el consenso sobre la necesidad de deportar a inmigrantes indocumentados, existe una preocupación importante sobre cómo se implementan estas políticas.