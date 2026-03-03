La ciudad de Nueva York, en EE. UU., impactó a la comunidad al dejar abierta la posibilidad de implementar un sistema de transporte público gratuito durante el Mundial 2026. El alcalde, Zohran Mamdani, ha impulsado esta propuesta con la finalidad de ofrecer autobuses sin costo alguno durante cinco semanas, lo que representaría un avance en un sistema de transporte permanente sin tarifa.

Mamdani anuncia la implementación de un sistema de transporte público GRATIS en Nueva York

'El Cronista' y otros portales internacionales resaltaron que esta sorpresiva propuesta de Mamdani en Nueva York podría permitir el uso gratuito del transporte público durante el Mundial, alineándose con los eventos programados en la región del país americano.

La llamativa iniciativa requiere la aprobación de la gobernadora Kathy Hochul y de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), asimismo, busca eliminar el pago en todos los autobuses desde mediados de junio hasta mediados de julio de este año, coincidiendo con las actividades en el MetLife Stadium.

Mamdani anuncia la implementación de un sistema de transporte público GRATIS en Nueva York.

La idea de Mamdani se implementaría como un proyecto piloto, con el objetivo de analizar su impacto en la comunidad y en el uso del transporte público. La medida, si se aprueba, incentivará la asistencia a los eventos y facilitará el acceso a los mismos, promoviendo así una mayor participación ciudadana.

Entre los aspectos clave del proyecto se destacan su duración de cinco semanas, la evaluación de costos y demanda, así como los efectos en el tránsito, abarcando la red completa de buses urbanos.

¿Cuál es el precio para la liberación de todos los buses y su impacto?

En medio de este contexto, es importante recordar que, en el 2023, se llevó a cabo un limitado que proporcionó una ruta gratuita en cada distrito, lo que generó un aumento en la utilización del servicio y una reducción en las agresiones hacia los conductores. Pese a estos avances, la velocidad promedio del servicio se mantuvo en alrededor de ocho millas por hora.

Actualmente, el debate gira en torno a si el ahorro para los usuarios justifica el gasto público asociado. El alcalde ha estimado que el costo anual podría ascender a 700 millones de dólares si se decide implementar el esquema de forma permanente. En tanto, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) prevé que esta cifra podría alcanzar hasta 1.000 millones de dólares.