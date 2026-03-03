¡Mucha atención! Las últimas acciones del gobierno de Estados Unidos siguen intensificándose. Ahora, en un informe de '404 Media' y 'Avclub', se reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha estado adquiriendo datos de ubicación provenientes de agencias de publicidad en línea.

Esta valiosa información puede ser utilizada para monitorear los desplazamientos de los ciudadanos e inmigrantes, lo que plantea serias interrogantes sobre la privacidad y el uso de datos personales en el contexto de la seguridad nacional en el país americano. ¿Qué otros datos se conocieron?

Exponen a CBP recopilando datos de ubicación de juegos y apps para rastrear sus movimientos

Mediante un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los medios en mención, se confirmó que la CBP ha estado empleando un método indirecto para acceder a datos de ubicación obtenidos a través de aplicaciones móviles, incluyendo videojuegos.

Y es que, según la información, al integrar herramientas de análisis de datos de ubicación, el DHS puede rastrear los movimientos de dispositivos, lo que podría desvelar la residencia o el lugar de trabajo de los usuarios. CBP ha conseguido esta información en un proceso conocido como puja en tiempo real (RTB), el cual es usado por agencias de marketing para decidir qué usuarios recibirán anuncios.

Este proceso automatizado se activa cuando una aplicación está a punto de mostrar un anuncio, generando una subasta entre empresas que utilizan datos del dispositivo del usuario para determinar la relevancia del anuncio. Por ello, si alguna vez has notado un anuncio en línea que parece coincidir con tus búsquedas recientes, es muy posible que sea resultado de este sistema de RTB.

Entre los datos que se transmiten a las agencias de marketing se encuentran los de ubicación, lo que permite a las empresas de vigilancia recopilar y vender esta información a entidades gubernamentales. Si bien, el documento no detalla explícitamente su uso, es evidente cómo agencias como ICE o CBP podrían aprovechar estos datos para rastrear e interceptar a sus objetivos.

¿Qué juegos se han visto involucrados en este rastreo del CBP?

Un aspecto preocupante de la recolección de datos por parte del gobierno a través de RTB es que se realiza sin el consentimiento explícito de las aplicaciones que envían la información.

El desarrollador de Candy Crush, uno de los juegos implicados en esta práctica, no otorga su aprobación para compartir datos publicitarios con el ICE. En la mayoría de los casos, los juegos y otros servicios emplean código preconfigurado para la exhibición de anuncios, lo que permite que el proceso se lleve a cabo de manera automatizada. Todo ello permite que el gobierno obtenga los datos de forma discreta.