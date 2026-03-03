Condados en ESTADO CLAVE para la comunidad inmigrante en Estados Unidos presentan INICIATIVAS para proteger a los extranjeros de ICE

Las autoridades locales de los condados de Montgomery y Prince George’s, en Maryland, avanzan con una serie de propuestas destinadas a restringir la presencia y las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de tensiones entre los gobiernos locales y el federal por las políticas migratorias. Según N+ Univision, estas medidas buscan fortalecer la confianza y la seguridad de las comunidades inmigrantes frente a los operativos federales.

Condados de Maryland restringen acciones de agentes federales.

Propuestas en Montgomery buscan bloquear centros de detención privados para inmigrantes

En Montgomery, el Concejo presentó el proyecto 'ICE Out Act', que prohibiría que centros de detención de inmigrantes de propiedad privada operen en el condado y definiría de manera clara qué se considera una instalación de detención. La iniciativa busca evitar que ICE utilice intermediarios para alquilar y gestionar espacios bajo permisos locales.

El concejal Evan Glass explicó que la medida está diseñada para anticiparse a posibles enfrentamientos legales con las autoridades federales.

Prince George’s avanza en múltiples medidas para aumentar la transparencia y establecer límites a los operativos federales

En Prince George’s, tras una audiencia pública, seis proyectos de ley y resoluciones avanzaron con el objetivo de responder al temor de los residentes inmigrantes por la presencia de ICE. Entre estas medidas:

CB‑005‑2026: prohibiría emplear en agencias del condado a personas que hayan trabajado para ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tras junio de 2025.

CB‑006‑2026 (Ley de Espacios Comunitarios Seguros): impediría el acceso de agentes federales a instalaciones del condado sin una orden judicial válida.

CB‑007‑2026 (Ley de Protección contra el Secuestro de Residentes): ordenaría a la policía local verificar y documentar la identidad de los agentes federales en cada operativo.

CR‑009‑2026: establecería una base de datos, en colaboración con grupos sin fines de lucro, para rastrear a residentes detenidos por ICE ante la falta de datos públicos.

CB‑008‑2026: prohibiría que agentes y funcionarios de seguridad usen cubiertas faciales en público sin autorización explícita.

CR‑008‑2026: impediría el uso de propiedades públicas bajo control del condado para la aplicación de leyes migratorias civiles.

Vecinos que asistieron a la audiencia manifestaron su inquietud por el impacto de los operativos en sus comunidades. Uno de ellos afirmó que "las familias, especialmente quienes no hablan inglés, tienen miedo y no abren la puerta", según N+ Univision. Por su parte, los concejales estiman que la revisión final de estos proyectos podría concluir en dos o tres semanas y que, de ser aprobados, entrarían en vigor de inmediato.