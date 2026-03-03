¡Mucha atención! En varias ciudades de Estados Unidos, una gran cantidad de ciudadanos se han movilizado para documentar las interacciones de las autoridades migratorias en las redadas, esto con la finalidad de brindar apoyo a quienes enfrenten ataques y exigir al gobierno que rinda cuentas por sus abusos. ¿Es posible filmar el trato de los agentes con los inmigrantes? AQUÍ lo que se sabe.

EE. UU.: ¿Está permitido filmar a las fuerzas del orden y los agentes de ICE en las redadas?

Es importante conocer que, la Primera Enmienda en EE. UU., garantiza el derecho a capturar imágenes y videos de cualquier situación visible al público, lo que incluye las acciones de los agentes del orden. Sin embargo, la realidad evidencia estos derechos no siempre son respetados en su mayoría.

'Aclu.org' y otros sitios web compartieron los múltiples incidentes que están sucediendo en Minnesota, donde agentes federales han infringido los derechos de los residentes y extranjeros indocumentados, utilizando fuerza desmedida, tal como sucedió en los trágicos casos de Renee Good y Alex Pretti.

Es importante destacar que la Enmienda se encarga de garantizar el derecho a grabar a ICE en espacios públicos, sin que esto conlleve a sanciones. Cualquier persona tiene la libertad de filmar a agentes del ICE, siempre y cuando no se interfiera con sus actividades ni viole otras normativas legales durante el proceso de grabación.

¿Se debe entregar el móvil a ICE si lo solicitan?

En este contexto, en el caso de no estar arrestado, una persona no está obligada a entregar su teléfono a un agente gubernamental, a menos que exista una orden judicial que lo requiera. Sin embargo, si es arrestado, las autoridades pueden confiscar el dispositivo, aunque aún necesitarán una orden para acceder a su contenido.

El gobierno de Trump no tiene la facultad de eliminar grabaciones ni datos almacenados en el teléfono bajo ninguna circunstancia. Si una persona es arrestada de manera injusta mientras graba un incidente, debe actuar como lo haría en cualquier situación de arresto: ejercer su derecho a permanecer en silencio y solicitar la asistencia de un especialista.