¡Aviso importante! Recientemente, el Concejo Municipal de Denver, en EE. UU., aprobó una normativa que impide a los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y a otros funcionarios federales ocultar su rostro durante las operaciones en la ciudad. Esta decisión tiene como finalidad fortalecer la identificación de las autoridades y disminuir el temor en la comunidad.

Exigen a agentes de ICE realizar redadas con el rostro descubierto y con identificación visible

'Latinus' y otros portales internacionales compartieron más información relevante sobre este anuncio. El incumplimiento de la normativa que exige, a partir de ahora a los agentes portar una credencial visible, podría traer como consecuencia citaciones o arrestos por parte de la Policía local. Esta disposición tiene excepciones para operaciones encubiertas y equipos tácticos especiales.

Tras la votación para esta medida, la concejal Shontel Lewis expresó su total preocupación, resaltando que "las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información". Por su parte, la concejal Flor Alvidrez aseguró que recibió numerosas llamadas de vecinos alarmados por la presencia de agentes armados tocando puertas sin la debida acreditación.

La nueva ordenanza municipal, que está a la espera de la firma oficial del alcalde de Denver, Mike Johnston, enfrenta dudas sobre su efectividad, ya que no se ha establecido un mecanismo claro para su cumplimiento. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó la medida, considerándola "inconstitucional" y advirtiendo que sus agentes "no acatarán" dicha disposición.

En ese contexto, el DHS también defendió el uso de pasamontañas como una medida de protección ante posibles amenazas y la divulgación de información personal de sus agentes. No obstante, ya se debe cumplir con la nueva orden sin ningún inconveniente.

¿Qué más se sabe sobre esta última normativa?

Es importante saber que esta ordenanza se incorpora a una directiva firmada el 26 de febrero por el alcalde Johnston, la cual prohíbe a los agentes de ICE llevar a cabo operativos en propiedades municipales sin una orden judicial válida. Esta normativa también pone límites en el uso indebido de la fuerza y otorga a la Policía local la responsabilidad de proteger a los manifestantes.

Exige que se muestre, además, una identificación visible y restringe las acciones en lugares sensibles, como escuelas e iglesias, a menos que cuenten con supervisión.