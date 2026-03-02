Recientemente, los senadores estadounidenses Elissa Slotkin y Gary Peters, ambos pertenecientes al Partido Demócrata por Michigan, en EE. UU., han impactado a la comunidad al solicitar a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, que reconsidere su decisión de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos yemeníes en el país.

Senadores de EE. UU. instan a Kristi Noem a extender el TPS para inmigrantes de este país

Las autoridades locales compartieron más detalles sobre la carta dirigida a Noem, donde los legisladores resaltaron que la eliminación del TPS forzará a cientos de yemeníes, muchos de los cuales residen en Michigan, a poner en peligro sus vidas al tener que regresar a un Yemen en medio del actual conflicto armado, crisis económica, inseguridad alimentaria y el colapso de servicios básicos.

¿Qué pasará con el TPS para inmigrantes de este país?

"Los ciudadanos yemeníes que se encuentran actualmente en Estados Unidos no deberían verse obligados a regresar", señalaron los senadores en su pronunciamiento.

"Extender y reclasificar el TPS para Yemen permitiría a los ciudadanos yemeníes que se encuentran actualmente en Estados Unidos, incluyendo empresarios, trabajadores, estudiantes, contribuyentes y miembros de la comunidad que contribuyen positivamente a las economías locales y la vida cívica, permanecer seguros en EE. UU. y trabajar legalmente para mantenerse a sí mismos y a sus familias", se lee en otra parte del comunicado.

Este fue el mensaje más resaltante de la solicitud de los senadores a Kristi Noem

Según lo expuesto por las autoridades, Yemen fue incluido en el Estatus de Protección Temporal (TPS) el 3 de septiembre de 2015, debido a que el retorno de sus ciudadanos a su país podría poner en grave riesgo su seguridad personal, en el contexto del conflicto armado que persiste.

Desde entonces, el DHS ha renovado y ampliado el TPS para Yemen en varias ocasiones. Ahora, un grupo de senadores ha instado a las autoridades a que se realice una nueva extensión y redesignación del TPS para Yemen, argumentando que es fundamental proteger a los ciudadanos yemeníes que residen en el país americano.