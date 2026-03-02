- Hoy:
Semana Santa 2026 en EE. UU.: cuándo se celebra y en qué estados el Viernes Santo es considerado FERIADO
A continuación, te revelamos cuándo se celebra la semana santa en EE. UU. y por qué algunos estados reconocen el viernes 3 de abril como día no laborable.
¡Mucha atención! La Semana Santa es una conmemoración muy esperada en Estados Unidos debido a su relevancia religiosa y por ser una ocasión propicia para disfrutar de un descanso familiar. Sin embargo, al no contar con una fecha fija, muchos ciudadanos se preguntan cuándo se llevará a cabo en el país americano para este 2026.
Cabe precisar que, en el caso del Viernes Santo, como un feriado en EE. UU., presenta ciertas variaciones en distintas regiones del país. AQUÍ te revelamos cuáles son las fechas importantes y si ese día es considerado "libre".
Semana Santa 2026: cuándo se celebra y más sobre esta festividad en EE. UU.
La Semana Santa es una gran oportunidad para que las familias estadounidenses puedan honrar, en conjunto, la memoria de Jesucristo, brindando la oportunidad de disfrutar en compañía de los suyos a través de viajes, compras y diversas actividades recreativas. La conmemoración de estas fechas está cada vez más cerca.
Semana Santa 2026: cuándo se celebra y en qué estados el Viernes Santo es considerado feriado.
Para este 2026, la celebración empezará el próximo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, seguido por el Jueves Santo y el Viernes Santo, que se celebrarán el 2 y 3 de abril, respectivamente. Cabe precisar que la festividad culminará con el Domingo de Resurrección el 5 de abril.
Como dato importante, y en relación a la fecha de inicio de la Semana Santa, la fecha varía cada año, se determina según el ciclo lunar, específicamente el domingo posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera.
En estos estados, el VIERNES SANTO es considerado feriado
Si bien, no existe un feriado nacional para conmemorar el Viernes Santo, varios estados de EE. UU. han establecido esta fecha como día de descanso oficial para los trabajadores públicos. La aplicación de este feriado varía según los estados y más:
- En Texas, el Viernes Santo es considerado feriado oficial para quienes laboran en entidades estatales.
- En Florida, aunque no es un feriado estatal obligatorio, algunos condados y distritos escolares optan por no ofrecer servicios.
- Carolina del Norte también suspende actividades en las oficinas públicas durante esta jornada.
- Dakota del Norte ha declarado el Viernes Santo como feriado estatal.
- Tennessee, por su parte, señaló que los empleados gubernamentales disfrutan de este día libre.
- Kentucky y Luisiana reconocen la fecha como feriado estatal, aunque la suspensión de actividades puede depender de cada entidad pública.
- Indiana y Nueva Jersey también han establecido el Viernes Santo como feriado estatal.
