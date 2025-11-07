ALERTA con ICE: llegarían 'cazarrecompensas' privados para LOCALIZAR inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Una nueva ofensiva para rastrear a inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos ha encendido las alarmas. Según reportes recientes, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) podría externalizar parte de sus operaciones a agentes privados contratados, conocidos informalmente como 'cazarrecompensas', lo que genera profundas preocupaciones sobre los derechos migratorios y la seguridad de las comunidades latinas.

¿Qué implicaciones tendría que ICE use 'cazarrecompensas' privados?

Los documentos de licitación obtenidos por "The Intercept" indican que ICE está "explorando una estructura de precios basada en incentivos" destinada a que empresas privadas localicen a migrantes indocumentados.

Según los mismos documentos, estas compañías recibirían un paquete de datos con hasta 10,000 casos por vez y podrían obtener bonificaciones si logran localizar a un alto porcentaje de sus objetivos dentro de un plazo determinado.

Lo que resulta alarmante es que los datos suministrados incluirían direcciones, fotografías, redes sociales y otros rastros digitales para "verificar la residencia del inmigrante, averiguar su nueva dirección y entregarle los documentos correspondientes".

En palabras concretas: "El proveedor debe priorizar la residencia del inmigrante… de no ser posible, intentará verificar su lugar de empleo". La propuesta muestra un cambio de estrategia que va más allá de las redadas tradicionales, pasando a una vigilancia privada intensiva.

Iniciativa de Trump para agilizar deportaciones.

¿Por qué esta estrategia despierta resistencia en las comunidades inmigrantes?

Según Noticiero Univision, expertos y críticos alertan que convertir a los inmigrantes indocumentados en objetivo de 'cazarrecompensas' pone en riesgo derechos fundamentales, al socavar el debido proceso y abrir la puerta a detenciones arbitrarias.

Ejemplo: un inmigrante narró a Univision Noticias que fue detenido sin identificación clara por agentes vestidos de negro, quienes solo le dijeron: "Estás arrestado, bájate de la camioneta y deja las llaves ahí, en el espejo. Me quitaron mi cartera… Traían ropa negra y sus respectivas máscaras. Nunca los identifiqué".

El testimonio refuerza la preocupación de que, en algunos casos, estas operaciones privadas puedan replicar mecanismos de intimidación más que de justicia migratoria, lo que para la comunidad latina puede significar miedo y vulnerabilidad.