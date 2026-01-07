Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1 de la segunda fase y clasificación

La temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley abre un nuevo capítulo con el comienzo de la segunda etapa del certamen, una fase que marca el inicio del verdadero filtro rumbo al título. Tras la primera ronda, solo diez equipos mantienen intacta la ilusión y desde ahora competirán en un formato donde no hay margen para el error, ya que cada resultado influirá directamente en la clasificación a los playoffs.

El telón de la Fase 2 se levantará el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario habitual de las grandes jornadas del torneo. Conoce los duelos de Universitario, Alianza Lima, San Martín, Regatas y el resto de clubes.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1 de la segunda fase

Sábado 10 de enero

Géminis vs Atlético Atenea - 2:45 p.m.

San Martín vs Olva Latino - 5:00 p.m.

Universitario vs Deportivo Soan - 7:00 p.m.

Domingo 11 de enero

Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima - 3:15 p.m.

Alianza Lima vs Rebaza Acosta - 3:00 p.m.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver en Latina, tanto por su señal abierta como por su aplicación. Vale precisar que no todos los encuentros son transmitidos por TV, algunos van por la APP y su página web.

Cuadrangular de revalidación

La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley no contará con Deportivo Wanka ni Kazoku No Perú, equipos que cerraron la tabla en la zona más baja y ahora deberán enfocarse en asegurar su continuidad en la máxima categoría. Ambos clubes afrontarán el cuadrangular de revalidación, una instancia decisiva para definir su futuro en el torneo.

En esta etapa por la permanencia se medirán ante Molivoleibol y Túpac Amaru, campeones de la Liga Nacional Intermedia. En este formato solo el primer lugar conservará su cupo en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley