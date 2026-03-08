Natalia Málaga sorprendió al revelar que no le han pagado hace dos temporadas: "Ojalá..."

La actual entrenadora del Club Deportivo Géminis, Natalia Málaga, se pronunció vía redes sociales y sorprendió al señalar que no le han pagado hace dos temporadas. No obstante, no se refiere a su actual club, sino a su paso por Olva Latino, equipo que, según indica, no le pagó durante la temporada que dirigió, es decir, la 2021-2022.

Esto quedó evidenciado en un comentario vía Instagram, donde el actual entrenador de Olva, Walter Lung, fue consultado sobre el estado actual del equipo en la Liga Peruana de Vóley. El técnico confirmó que los pagos al plantel y al comando técnico siguen atrasados, y que no se trata de un retraso reciente.

Natalia Málaga revela que Olva Latino no le pagó las dos temporadas que estuvo

En los comentarios del video, se puede ver un mensaje de la actual entrenadora de Géminis, donde señala que espera que Lung y sus jugadoras no pasen por lo mismo que ella.

“Ojalá te paguen , a mi no me pagaron las dos temporadas 2021-2022, que estuve con Latino. El Sr. que mencionas te dará un adelanto, y después el cuento de la próxima semana te cancelo”, se lee en el comentario.

Natalia Málaga señaló que Olva Latino le debe dos temporada. Foto: Instagram

PUEDES VER: Falleció mítico periodista deportivo tras perder su lucha contra el cáncer

Entrenador de Olva Latino confirmó pagos atrasados

En una reciente entrevista, Lung habló sobre la penosa situación que está viviendo el club Olva Latino, señalando que incluso, las propias jugadoras han tenido que realizar actividades para solventar algunos gastos.

“Nadie sabe realmente las dificultades que realmente hemos pasado hasta el momento. Los dirigentes han tenido algunos problemas, primero con sponsor, un retraso grande con el tema de los pagos hace los jugadores y el comando técnico, inclusive las mismas chicas tuvieron que hacer una actividad para solventar algunos gastos. Pero yo sé que el señor Walter va a solucionar el transcurso en los días, con con los pagos también de la Federación pendientes que no tiene adeudado, que va a tratar de ponerse al día. Pero en sí, una situación complicada que es la que estamos viviendo nosotros como Olva en estos momentos”, fueron las palabras de Walter Lung.