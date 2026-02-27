0

Natalia Málaga 'fulminó' a la surcoreana de Géminis y reveló por qué no juega: "No está apta..."

La entrenadora de Géminis dio fuertes revelaciones sobre la surcoreana que llegó al Perú para reforzar a su equipo y aseguró que prefiere a otras extranjeras por encima de ella.

    Tras el triunfazo ante Universitario de Deportes por 3-1 por parte de Géminis, la entrenadora Natalia Málaga conversó con los medios que llegaron al Polideportivo de Villa el Salvador y tuvo duras palabras para con la surcoreana Se-Yun Park, quien no es usada pese a que llegó para reforzar al conjunto de Comas para la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

    En diálogo con los medios, la popular 'Mala Mala' señaló que la voleibolista asiática no tiene el nivel para jugar a esta altura de la temporada y que actualmente tiene otras extranjeras que están en mejores condiciones que Se-Yun Park.

    Natalia Málaga 'fulminó' a Se-Yun Park

    "Tenemos un déficit de bloque y Se-Yun no está apta todavía para jugar en un nivel de los que estamos enfrentando contra los mejores equipos de la liga y tenemos que asegurar. Aparte, tengo que sacrificar a una de las extranjeras, no puedo tener cuatro. Yo no voy a cometer el error de meter a cuatro", empezó diciendo la entrenadora de Géminis.

    Pero ahí no quedó la cosa, pues Natalia Málaga resaltó que tiene otras voleibolistas que cumplen sus exigencias en la cancha: "Entonces, tengo que jugar con mis piezas claves, que sé que me van a proteger en esa parte. Necesitamos mucho bloqueo. Tenemos tres bloqueos grandazas y a veces no sincronizan bien con mis puntas. En mis palabras, es jod*** arriesgar esa parte".

    ¿Cómo va Géminis en la Liga Peruana de Vóley?

    A falta de dos jornadas para que termine la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, el Club Deportivo Géminis se encuentra en la cuarta posición con 28 unidades. Este 28 de febrero, el equipo de Natalia Málaga enfrentará a Deportivo Soan y el próximo 8 de marzo, cerrarán esta etapa del torneo ante Rebaza Acosta.

