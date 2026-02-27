Diego Rebagliati reveló por qué Sporting Cristal no puede comprar el Alberto Gallardo: "Es un..."

Tras los lamentables ocurridos a la salida del Miguel Grau del Callao, donde hinchas celestes fueron agredidos por barristas, Sporting Cristal decidió no seguir usando este coloso y jugará la fase 3 de la Copa Libertadores en Matute. No obstante, al haber accedido a esta instancia, el conjunto rimense se aseguró participación en torneos internacionales, por lo que los fanáticos bajopontinos se preguntan qué coloso usarán para la fase de grupos en adelante.

Es ahí cuando muchos se preguntan por qué Sporting Cristal no remodela el Alberto Gallardo para que tenga luces y así albergue este tipo de encuentros o no lo compra. Ante esta incógnita, Diego Rebagliati salió a esclarecer algunos hechos y develó que los rimenses no pueden adquirir este coloso, sino tan solo alquilarlo, pues le pertenece tanto al IPD como a la Municipalidad de San Martín.

¿Por qué Sporting Cristal no puede comprar el Alberto Gallardo?

En el programa 'Fútbol Satélite', Diego Rebagliati leyó la pregunta de un hincha que decía "¿Por qué Cristal no remodela su estadio?", a lo que señaló que ese coloso no le pertenece al cuadro rimense y que no puede comprarlo porque existe "un acuerdo entre el IPD y la Municipalidad de San Martín de Porres", por lo que esto "es un poco compartido".

Tras esto, el exdirigente deportivo añadió que Sporting Cristal le ha hecho "un montón de remodelaciones" al Alberto Gallardo y que la única manera para que seguir usándolo es extender el préstamo. "Yo creo que si Cristal le hace una oferta y aumenta el tiempo de alquiler para ponerle luz y todo, eso se podría".

Luego, enfatizó en que no podrán comprarlo pese a hacer una oferta, pero que sí renueven el contrato por otros 30 años: "No comprarlo. No te lo van a vender, pero sí puedes hacer un convenio de treinta años y le pones luz. El primero fue de 30 y se fue renovando".