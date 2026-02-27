Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026: fecha confirmada para el primer clásico

Se realizó el sorteo de partidos de la Liga Femenina 2026 y se confirmó la fecha del partido entre Alianza Lima y Universitario. Ambos equipos son los máximos favoritos a llevarse el título y se espera un clásico emocionante. Tras protagonizar acalorados encuentros en la temporada pasada, los hinchas están a la espera de alentar a sus equipos en busca del título nacional. El torneo empieza el sábado 14 de marzo.

Alianza Lima es el actual bicampeón y lo hizo frente a Universitario de Deportes. Las 'Intimas' buscarán el tricampeonato, pero para ello, tendrán que superar a los equipos en su camino hacia el título. Sin duda alguna, uno de los partidos más esperados. Ambos elencos realizaron cambios en su plantel.

Fecha confirmada del Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina

El clásico de la Liga Femenina 2026 entre Alianza Lima y Universitario se jugará en la fecha 7 del campeonato. El partido se jugará en Matute, donde las blanquiazules esperan sacar ventaja de su localía y no perder de vista la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Alianza Lima vs Universitario en la fecha 7 de la Liga Femenina 2026.

¿Qué canal transmite la Liga Femenina 2026?

Para esta nueva temporada, la Liga Femenina regresa con un formato renovado. Se confirmó que todos los partidos podrán verse a través de la señal de Juntos TV en Movistar TV y Claro TV, así como de la cobertura gratuita de Bicolor+ vía YouTube.

Asimismo, el torneo tendrá un total de 12 equipos que se distribuirán en tres etapas, que son: Torneo Apertura, Torneo Clausura y la fase final, que es donde se define al campeón nacional. El sistema de playoffs sí se mantiene y será para definir a los ganadores de cada fase.

Cabe indicar que los seis mejores equipos del Apertura y Clausura son los que clasifican al hexagonal (playoffs) y en esta etapa se definirá al campeón de cada torneo. Las semifinales y final serán a partido único. Finalmente, si un equipo gana los dos torneos, se consagra como campeón nacional y consigue su clasificación a la Copa Libertadores 2027.