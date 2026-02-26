Alianza Lima impacta a hinchas anunciando que futbolista dejó el Perú y jugará en Asia: "Éxitos"

Alianza Lima tiene como la gran consigna de poder salir campeón en todas su competiciones, incluyendo la Liga 1 y la Liga Femenina 2026. Con ese objetivo en mente, el club se movió de gran forma en el mercado de fichajes, concretando varios refuerzos. No obstante, el club sorprendió al comunicar que una de sus figuras principales dejó el país y puso rumbo a Asia.

Alianza Lima anunció que futbolista dejó el Perú y jugará en Asia

El equipo de Alianza Lima Femenino se viene preparando para el inicio de la Liga Femenina 2026, torneo en el que buscan destacar y para ello concretaron la llegada de varias jugadores de renombre, siendo Manisha Kalyan una de las más destacadas. La atacante se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo e incluso ya celebró su primer gol con la camiseta blanquiazul.

No obstante, cuando todo hacía indicar que seguiría enfocada en el torneo local, el club sorprendió a sus hinchas al anunciar que dejó el país para viajar a Asia. Sin embargo, no se trata de una salida definitiva , ya que en realidad ha sido convocada con la selección de India para disputar la Copa Asia.

Manisha Kalyan, figura de Alianza Lima, dejó el Perú para unirse a la selección de India.

"Nuestra futbolista, Manisha Kalyan, ha sido convocada por su selección para disputar la AFC Women's Asian Cup 2026 a realizarse en Australia el 1 de marzo. ¡Éxitos, Manisha!", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Así, queda claro que la delantera india no solo es pieza clave en el cuadro victoriano, sino también en su combinado nacional. Esta convocatoria le permitirá competir en un torneo internacional de gran relevancia y seguir potenciando su carrera.