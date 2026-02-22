Alianza Lima cayó 2-1 ante importante rival y generó preocupación para la temporada 2026

Alianza Lima está enfocado en poder conseguir todos los títulos posibles en esta temporada. Si bien el foco del club es la Liga 1, los hinchas también exigen resultados en otra disciplinas como la Liga Femenina y el equipo de vóley. En ese contexto, una noticia remeció a la hinchada luego de que perdieron ante un importante rival, demostrando que aún deben mejorar.

Alianza Lima cayó 2-1 ante importante rival y generó preocupación en hinchas

El equipo femenino de Alianza Lima continúa enfocado en llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga Femenina 2026. Como parte de su preparación, realizó una gira internacional por Chile; sin embargo, las ‘íntimas’ sufrieron un duro traspié al caer 2-1 frente a la U de Chile.

El conjunto dirigido por Javier Letelier repitió la base del once que utilizó en su anterior amistoso, incluyendo a varios de sus principales refuerzos como Geraldine Cardona, Estefanía González, Manisha Kalyan, Alondra Vílchez y Nisa Marquínez. No obstante, el desempeño colectivo no fue el mismo y terminaron cediendo en el campo.

La escuadra blanquiazul fue sorprendida por el cuadro chileno, que se puso en ventaja gracias a un doblete de Franchesca Caniguán. Además, la U de Chile contó en su alineación titular con Gisela Pino, exjugadora de Universitario.

Las vigentes bicampeonas de la Liga Femenina lograron descontar a los 36 minutos por intermedio de Estefanía González. Ya en la segunda parte del partido, Letelier movió el banco con los ingresos de Gianella Romero y Odalys Rivas en busca del empate, pero el resultado no se modificó y el encuentro terminó 2-1.

Este resultado generó preocupación en la hinchada que busca ganar todos los partidos y tener un buen rendimiento para esta temporada. Por ello, esperan que el técnico chileno logre mejorar los puntos negativos para poder destacar en el torneo nacional rumbo al tricampeonato.

¿Cuándo empieza la Liga Femenina 2026?

Si bien aún no se ha confirmado la fecha oficial de inicio de la Liga Femenina, la periodista Luccina Aparicio señaló que la fecha tentativa para el arranque del campeonato es el próximo 14 de marzo.