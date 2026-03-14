ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: crece el temor por posible SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO en medio del conflicto con Irán y una posible Tercera Guerra Mundial

El posible regreso del servicio militar obligatorio en Estados Unidos volvió a generar preocupación entre algunas familias en medio del conflicto con Irán y los temores de una escalada internacional. Aunque el país continúa con operaciones militares en la región, por ahora las acciones se han concentrado principalmente en ataques aéreos, sin tropas estadounidenses combatiendo directamente en tierra.

Durante una entrevista televisiva, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a las inquietudes sobre un eventual reclutamiento y aseguró que no forma parte del plan actual. Sin embargo, también indicó que el presidente mantiene todas las opciones sobre la mesa ante la evolución del conflicto. Esta situación ha reactivado el debate sobre la posibilidad de un reclutamiento militar si la crisis internacional se intensifica.

¿Puede el presidente activar el servicio militar obligatorio?

Especialistas en derecho constitucional afirman que el presidente de Estados Unidos no tiene la facultad de restablecer por cuenta propia el servicio militar obligatorio. El abogado constitucionalista Joseph Malouf señaló que una medida de ese tipo solo puede concretarse mediante una decisión del Congreso.

Temor en EE. UU. por posible regreso del servicio militar obligatorio.

Según el Selective Service System, organismo federal encargado del registro militar, el reclutamiento obligatorio solo podría reactivarse si el Congreso aprueba una ley y posteriormente el presidente la promulga. Aunque en la actualidad el servicio militar obligatorio no está en vigor, el sistema permanece listo para activarse en caso de una emergencia nacional que demande un mayor número de efectivos militares.

Cómo funcionaría un reclutamiento en Estados Unidos

En caso de que el gobierno decida restablecer el servicio militar obligatorio, el procedimiento iniciaría con una lotería nacional basada en fechas de nacimiento, la cual definiría el orden en que los jóvenes serían llamados a presentarse.

De acuerdo con el Selective Service, los primeros en ser convocados serían los hombres que cumplan 20 años durante el año en que se realice el sorteo, seguidos por quienes tengan 21, 22, 23, 24 y 25 años. No obstante, el registro en el sistema no implica un ingreso inmediato al ejército, ya que los candidatos deben superar previamente evaluaciones médicas, físicas y morales para determinar si son aptos para el servicio militar.

El registro militar sigue siendo obligatorio

Aunque actualmente Estados Unidos no cuenta con un servicio militar obligatorio activo, la inscripción en el Selective Service continúa siendo un requisito legal. La ley federal establece que la mayoría de los hombres entre 18 y 25 años que residen en el país deben registrarse en este sistema.

La obligación incluye tanto a ciudadanos estadounidenses como a muchos inmigrantes, ya que el registro permite al gobierno mantener una base de datos actualizada que podría utilizarse para movilizar personal militar en caso de una emergencia o crisis nacional.