Ni Fossati ni Gareca: Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Guede

Alianza Lima está enfocado en poder remediar su mal desempeño en las últimas fechas, donde se ha puesto en tela de juicio la continuidad de Pablo Guede como entrenador. Ante ello, se conoció que el club ya viene analizando opciones para poder reemplazar al argentino y tiene como candidato a un laureado estratega extranjero.

PUEDES VER: Alianza Lima pierde a otro integrante del club en la previa del duelo ante Sport Boys

Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Pablo Guede

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela reveló nuevos detalles de como está el ambiente en Alianza Lima ante las críticas de su hinchada por los malos resultados. En esa línea, indicó que los altos mandos del club ya están buscando opciones y tiene un candidato ideal. Se trata de Gustavo Álvarez.

Según informó Varela, el nombre del exentrenador de la U de Chile apareció como una de las opciones durante una conversación entre los altos mandos del club y su perfil es de gran agrado. Sin embargo, señaló que aún no se ha dado ningún avance en negociaciones. Cabe recordar que fue el causante de la eliminación de los 'íntimos' en los cuartos de final de Copa Sudamericana.

"En medio del momento tenso en Matute, en los altos mandos de Alianza Lima están viendo nombres de algunos entrenadores. Me dijeron que ha aparecido el nombre de Gustavo Álvarez, es un nombre que gusta y es una idea, aún no están negociando", reveló el comunicador.

Asimismo, el periodista Gustavo Peralta reveló que es un perfil que no solo agrada a la cúspide blanquiazul, sino que también a Franco Navarro. Además, reveló que lo sondearon para que pueda convertirse en técnico para esta campaña

"Gustavo Álvarez es un técnico que le gusta a los Navarro desde hace rato. Cuando estuvieron en Argentina buscando técnico, tengo entendido que hablaron con su representante. En ese momento, le dijeron que 'gracias pero están viendo si la FPF quiere contar con ellos'", indicó.

Gustavo Álvarez y su paso por el fútbol peruano

Gustavo Álvarez no es un técnico ajeno ni desconocido para el fútbol peruano pues ha tenido un pasado entrenando a dos clubes de la Liga 1. En 2021 asumió las riendas de Sport Boys y fue esencial para que el club clasifique la Copa Sudamericana. Al año siguiente, dirigió a Atlético Grau donde estuvo cerca de repetir la hazaña.

Gustavo Álvarez es opción para dirigir a Alianza Lima en reemplazo de Pablo Guede.

¿En qué clubes ha dirigido Gustavo Álvarez?

Gimnasia (Argentina)

Temperley II (Argentina)

Temperley (Argentina)

Aldosivi (Argentina)

Patronato (Argentina)

Sport Boys

Atlético Grau

Huachipato (Chile)

U de Chile (Chile)

Títulos de Gustavo Álvarez como entrenador