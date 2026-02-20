- Hoy:
Pablo Guede contó toda la verdad sobre la ausencia de Pedro Aquino: "Es un tema..."
Pablo Guede fue tajante cuando reveló por qué no considera a Pedro Aquino en los partidos de Alianza Lima. La 'roca' no tiene minutos en la Liga 1 2026.
En conferencia de prensa post triunfo sobre Sport Boys, Pablo Guede habló y dio detalles de la situación de Pedro Aquino, jugador que aún no suma minutos en la Liga 1 2026 y es una de las figuras de Alianza Lima. El volante está en el banco de suplentes, pero no es considerado por el estratega.
Según indicó el DT de Alianza Lima, el volante de la selección peruana presenta un problema en la rodilla, pero que se esfuerza en los entrenamientos para poder estar en el equipo.
"Es el único jugador que no jugó conmigo, no pasa nada con él. Se lo expliqué el otro día. Cero problemas con Pedro, es un tema mío por el tema que él tiene en la rodilla. Aparte, es un jugador que a mí me gusta, pero hay un tema que no me animo. Él está bien, pero tiene un tema. Él tiene que seguir entrenando. Es un proceso de ritmo", indicó el estratega blanquiazul.
Pedro Aquino es una de las figuras de Alianza Lima.
Pedro Aquino está a préstamo en Alianza Lima
El contrato de Pedro Aquino con Alianza Lima es hasta mitad de temporada; luego, el volante de la selección peruana debe regresar a Santos Laguna de México, dueño de su carta pase.
Si bien su incorporación al cuadro blanquiazul ilusionó a los hinchas, hasta la fecha no logró considerarse ni demostrar toda su jerarquía internacional. Según Gede, el jugador de 30 años tiene un problema en la rodilla.
