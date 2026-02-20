Pablo Guede y el tenso momento con periodistas tras ganar con Alianza: "Todo malo...."

Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Al finalizar el partido, Pablo Guede respondió a varias preguntas de los periodistas. Sin embargo, tuvo un momento tenso con dos de ellos debido a preguntas sobre la estrategia del equipo y la decisión de no alinear a Federico Girotti como titular.

Pablo Guede y el tenso momento con periodistas tras consulta sobre el planteamiento de Alianza Lima y la ausencia de Federico Girotti

En la conferencia de prensa posterior al partido contra Boys, Guede fue consultado sobre varios temas relacionados con Alianza, incluyendo el planteamiento del equipo, la falta de eficacia en la victoria y la ausencia de Girotti.

Ante estas preguntas, el entrenador argentino se mostró incómodo porque los periodistas de turno solo le consultaban temas negativos y no porque Alianza Lima ya viene obteniendo 10 puntos sobre 12 en el Torneo Apertura y que son fuertes a través de la pelota parada.

"¿Por qué no me preguntas por qué tenemos 10 puntos sobre 12? Cuantas más veces siguen repitiendo una cosa, termina siendo verdad. Estaría bueno que me preguntes sobre lo bueno, no sé si por maldad o por desestabilizar. 'Jugando mal, el equipo no me entiende, quedamos eliminados con un penal'. (Sobre la Copa Libertadores) ¿Quién salió figura? El arquero. Con un penal polémico, no dije nada porque eso son excusas", empezó diciendo con voz fuerte.

Video: L1MAX

"Por qué no me preguntas por qué hacemos goles con pelota parada. No me lo estoy agarrando contigo, es para todos. En esto del fútbol, cada uno lo vende como quiere. Por eso le contesté a tus compañeros que piensen lo que quieran", continuó eufórico.

"Lo que yo digo da lo mismo, porque todas las semanas hay problemas. Todo malo acá. Todo está mal, pero tenemos 10 puntos sobre 12", concluyó molesto.