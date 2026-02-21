Jairo Vélez no se guardó nada y dio fuerte opinión de hinchada de Alianza Lima: "Me da tristeza"

Alianza Lima consiguió una victoria por la mínima ante Sport Boys en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules mostraron una mejor en su juego, pero sigue generando grandes dudas sobre el planteamiento de Pablo Guede en su hinchada, por lo que expresaron su malestar sobre el final del encuentro. Sobe ello, Jairo Vélez se refirió y no dudó en apuntar contra los hinchas.

Jairo Vélez dio fuerte opinión de hinchada de Alianza Lima

Una vez finalizado el partido en Matute, varios futbolistas de Alianza Lima declararon en la zona mixta y uno de los más buscados fue Jairo Vélez, quien tuvo un buen desempeño en el partido. El ecuatoriano fue consultado por su sentir en medio de una complicada semana y los fuertes abucheos que recibieron al final del encuentro por los hinchas.

Ante ello, el atacante 'íntimo' no dudó en expresar, ante las cámaras de 'Jax Latin Media' su gran malestar por todos los rumores que surgen en redes sociales sobre el equipo, asegurando que pareciera que están en los últimos lugares. Asimismo, sobre la reacción de su hinchada fue contundente al expresar que "le da tristeza" su airosa reacción.

Video: Jax Latin Media

"Lastimosamente, la gente consume mucho redes y creen todo lo que publican. Las cosas no son así, hacen parecer que estamos peleando el descenso y recién vamos 4 fechas. Estamos invictos, entendemos el malestar del hincha porque no ganamos como ellos quieren, pero estamos sumando. Nos vamos contentos porque ganamos en casa y tu propia gente te silba y abuchea. Me da un poco de tristeza la reacción del hincha, queremos que eso mejore porque todos estamos por el bienestar de Alianza", expresó.

Mateo Antoni cuestionó a la hinchada de Alianza Lima

Otro de los jugadores que expresó su malestar por los abucheos de los hinchas fue Mateo Antoni. El uruguayo lamentó que el plantel no siente el respaldo de la gente, aunque fue claro al indicar que es parte del fútbol.

"No nos sentimos respaldado por la gente por el hecho que nos silbaron pero creo que son cosas de futbol. Ganamos, nos vamos silbados y no se entiende. Estamos muy confiados en el trabajo del profe y el nuestro", señaló.