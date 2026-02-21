- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
Jairo Vélez no se guardó nada y dio fuerte opinión de hinchada de Alianza Lima: "Me da tristeza"
Alianza Lima volvió al triunfo pero se llevó los abucheos de su hinchada en Matute. Una situación que molestó a Jairo Vélez y lo expresó tras el final del partido.
Alianza Lima consiguió una victoria por la mínima ante Sport Boys en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules mostraron una mejor en su juego, pero sigue generando grandes dudas sobre el planteamiento de Pablo Guede en su hinchada, por lo que expresaron su malestar sobre el final del encuentro. Sobe ello, Jairo Vélez se refirió y no dudó en apuntar contra los hinchas.
PUEDES VER: Girotti explotó en el banco de suplentes porque no jugó ante Sport Boys: "Pateó una botella"
Jairo Vélez dio fuerte opinión de hinchada de Alianza Lima
Una vez finalizado el partido en Matute, varios futbolistas de Alianza Lima declararon en la zona mixta y uno de los más buscados fue Jairo Vélez, quien tuvo un buen desempeño en el partido. El ecuatoriano fue consultado por su sentir en medio de una complicada semana y los fuertes abucheos que recibieron al final del encuentro por los hinchas.
Ante ello, el atacante 'íntimo' no dudó en expresar, ante las cámaras de 'Jax Latin Media' su gran malestar por todos los rumores que surgen en redes sociales sobre el equipo, asegurando que pareciera que están en los últimos lugares. Asimismo, sobre la reacción de su hinchada fue contundente al expresar que "le da tristeza" su airosa reacción.
Video: Jax Latin Media
"Lastimosamente, la gente consume mucho redes y creen todo lo que publican. Las cosas no son así, hacen parecer que estamos peleando el descenso y recién vamos 4 fechas. Estamos invictos, entendemos el malestar del hincha porque no ganamos como ellos quieren, pero estamos sumando. Nos vamos contentos porque ganamos en casa y tu propia gente te silba y abuchea. Me da un poco de tristeza la reacción del hincha, queremos que eso mejore porque todos estamos por el bienestar de Alianza", expresó.
Mateo Antoni cuestionó a la hinchada de Alianza Lima
Otro de los jugadores que expresó su malestar por los abucheos de los hinchas fue Mateo Antoni. El uruguayo lamentó que el plantel no siente el respaldo de la gente, aunque fue claro al indicar que es parte del fútbol.
"No nos sentimos respaldado por la gente por el hecho que nos silbaron pero creo que son cosas de futbol. Ganamos, nos vamos silbados y no se entiende. Estamos muy confiados en el trabajo del profe y el nuestro", señaló.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90