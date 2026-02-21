Campeón con Alianza Lima dio contundente opinión sobre el manejo de Pablo Guede: "Es un..."

En medio de las críticas sobre el estilo de juego que Pablo Guede le ofrece a Alianza Lima, el histórico Walter Vílchez no se guardó nada y explicó la importancia que tiene entrenador a uno de los equipos más grandes del país. Al entrenador argentino se lo viene criticando por usar a los jugadores fuera de sus posiciones habituales.

Walter Vílchez dio rotundo calificativo a Pablo Guede

Durante varios años, Walter Vílchez se convirtió en un eje fundamental en el plantel de Alianza Lima y sus destacadas actuaciones lo llevaron a convertirse en un ídolo para el club. A pesar de que pasó por otros clubes del fútbol peruano, siempre se identificó con los colores de cuadro aliancistas. A pesar de estar retirado, todavía sigue de cerca la Liga 1 y no dudó en salir al frente para aconsejar a Pablo Guede.

"Lo que yo he escuchado de Guede en el tiempo que estuve en el circuito es que es un técnico con mucha disciplina, muy exigente, muchas veces encerrado en su idea, que también es válido. Siempre lo dije, Alianza es un equipo especial, es un vestuario que es complicado en el sentido que tienes que saber llegarle al jugador, cómo convencerlo", explicó Walter Vílchez en conversación con el programa A presión.

La crítica hacia Pablo Guede sigue incrementando y más aún luego de que el estratega argentino asegure que sus planteamientos son ideales, pero esto no se ve reflejado en los 90 minutos de juego. El argentino llegó a Alianza tras haber pasado por otros importantes equipos del extranjero como San Lorenzo, Colo-Colo, Club Tijuana, Necaxa, Argentinos Juniors, Puebla, entre otros.

Pablo Guede responde sobre su futuro en Alianza

Los rumores indican que Pablo Guede podría dejar de ser el entrenador de Alianza Lima; sin embargo, el DT fue claro al señalar que todo sigue igual en La Victoria. "¿Es normal? Son 40 días. ¿Es normal que en 40 días hayan pasado por todo lo que hemos pasado?", sostuvo.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras vencer por 1-0 a Sport Boys en Matute, Alianza Lima regresa a la acción para la próxima fecha de la Liga 1 en su visita a UTC. Este duelo será parte de la fecha 5 del Torneo Apertura y está programado a jugarse el sábado 28 de febrero desde las 13:15 horas en el Estadio Héroes de San Ramón.

Para ver el partido en vivo, se puede sintonizar la transmisión de L1 MAX, canal que está disponible en la parrilla de las teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. También puedes seguir todos los cotejos del fútbol peruano vía streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz.