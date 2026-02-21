Paolo Guerrero fue contundente sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: "No..."

Alianza Lima ha venido atravesando una semana caótica en medio de los grandes cuestionamientos por la permanencia de Pablo Guede como técnico, una situación que no ha cesado pese a la victoria por 1-0 ante Sport Boys. Paolo Guerrero se refirió sobre este tema al final del encuentro y no dudó en dejar un contundente mensaje sobre el argentino.

Paolo Guerrero fue contundente sobre la continuidad de Pablo Guede

Pese a que Alianza Lima solo ha sumado una derrota oficial en el año, el juego del equipo no termina de conectar con las expectativas de la hinchada; por lo que piden a gritos su salida del banquillo blanquiazul. Ante este escenario, durante la zona mixta, le consultaron a Paolo Guerrero por su opinión ante la posible salida de Pablo Guede.

El 'Depredador' sorprendió al señalar, ante las cámaras de Jax Latin Media, que todos los rumores sobre el despido del argentino es un invento de la prensa. En esa línea, no dudó en salir en la defensa del técnico y señalar que todo el plantel mantiene su plena confianza, además de que lo catalogó como "muy trabajador".

Video: Jax Latin Media

"Eso lo crean ustedes (sobre la posible salida de Pablo Guede) y el hincha lo repercute. No considero que estemos mal, el equipo está ganando. La confianza con el profe está ahí, sabemos de su trabajo día a día. Es muy trabajador, siempre nos empuja y nos alienta para no errar. Tenemos que poner más de nuestra parte", expresó el delantero.

Paolo Guerrero opinó sobre las pifias de los hinchas de Alianza Lima

Del mismo modo, Guerrero se pronunció sobre las críticas que ha recibido el equipo por parte de sus hinchas y no dudó en expresar su gran descontento por la actitud hacia el equipo.

"De hecho que nos incomoda la reacción del hincha, por que nosotros damos todo en la cancha. Creo que deben estar feliz cuando Alianza gana, creo que para eso vienen a Matute. Nosotros entregamos la vida para sacar el resultado, se ganó y nos vamos confundidos por las pifia", indicó.