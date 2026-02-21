Mateo Antoni, jugador de Alianza Lima, arremete contra la hinchada: "Nos silbaron y no se entiende"

El equipo dirigido por Pablo Guede abrió la cuarta jornada de la Liga 1 con el partido como locales ante Sport Boys en Matute. El juego del elenco blanquiazul dejó, nuevamente, más dudas que certezas incluso con la victoria por la mínima. Alianza Lima aseguró los tres puntos, pero no cuenta con el completo respaldo por parte de la hinchada debido a los planteamientos que hace el director técnico argentino.

Alianza Lima no tiene margen de error en el campeonato local luego de quedar fuera de cualquier competición internacional. A pesar de solamente tener un objetivo, todavía no encuentran el rumbo para ofrecer un partido con un buen juego y esto ha sido notado por los hinchas.

Mateo Antoni muestra su descontento con la hinchada de Alianza

La hinchada de Alianza Lima no está contenta con el estilo de juego del equipo principal y esto quedó demostrado en el último partido ante Sport Boys, donde se encargaron de mostrar su molestia frente a los jugadores y precisamente fue el uruguayo Mateo Antoni quien se pronunció al respecto.

"No nos sentimos respaldados tan por la gente, de que nos silbaron, pero son cosas del fútbol y estamos respondiendo en la cancha. Llevamos 10 puntos de 12, tampoco estamos teniendo un mal juego. Ganamos y nos vamos silbados, es algo capaz que no se entiende", señaló el jugador uruguayo que es uno de los fichajes de Alianza Lima para afrontar la temporada 2026.

(Video: Jax Latin Media)

En cuatro partidos disputados, Alianza Lima consiguió tres victorias y un empate. Si bien el cuadro blanquiazul marcha entre los primeros lugares, el juego que ofrece es lo que no le convence a la hinchada, por lo que se cree que la salida de Pablo Guede podría ser la solución.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras haber ganado como locales ante Sport Boys, Alianza Lima deberá volver a jugar fuera de casa y esta vez será contra uno de los líderes del torneo: UTC. El cuadro cajamarquino los recibirá el sábado 28 de febrero desde las 13:15 horas y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX.