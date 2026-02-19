- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
Alianza enfrentará a Universidad de Chile y U. Católica en importante gira internacional
Alianza Lima sorprendió al revelar que jugará ante la Universidad de Chile y la Universidad Católica en importantes duelos internacionales.
Alianza Lima ha mostrado un bajo rendimiento tras el mal inicio en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Por ello, el equipo femenino del club blanquiazul no desea repetir lo sucedido esta temporada, por lo que confirmó dos partidos amistosos ante dos grandes equipos internacionales: nos referimos a la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile y Universidad Católica en importante gira internacional
La cuenta oficial de Alianza Lima Femenino confirmó que su delegación enfrentará a Universidad de Chile y Universidad Católica en territorio chileno en dos duelos amistosos internacionales.
"¡Amistosos internacionales! Anunciamos nuestra gira internacional del equipo Alianza Lima Femenino a Chile", se puede leer en la cuenta de X (antes Twitter) de la escuadra íntima.
Alianza Lima Femenino enfrentará a Universidad de Chile y Universidad Católica en importante gira internacional.
Alianza Lima se enfrentará a la U. de Chile el próximo 20 de febrero de 2026, mientras que a la delegación de la Universidad Católica el 22 de febrero.
Estos enfrentamientos tendrán el objetivo principal de que la escuadra blanquiazul llegue en óptimas condiciones al inicio de la Liga Femenina 2026 y así defender el título nacional del 2025.
Alianza Lima Femenino busca el tricampeonato nacional en la Liga Femenina 2026
Asimismo, Alianza Lima Femenino, dirigido por José Letelier, también tiene la clara meta de salir tricampeón nacional, ya que desde 2024 vienen siendo campeonas por encima de su clásico rival, Universitario de Deportes, en la Liga Femenina Peruana.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90