Alianza Lima vs. Garcilaso: Pablo Guede y el potente once para seguir en la cima de la Liga 1

Inició la fecha 7 del Torneo Apertura y Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco este sábado 14 de marzo, con el objetivo de seguir en lo más alto de la Liga 1 2026. En ese sentido, ambos equipos tienen listas sus alineaciones para salir al Estadio Inca Garcilaso de la Vega y aquí te brindamos el once inicial de Pablo Guede para dar el batacazo de la jornada en la altura.

Posible once de Alianza Lima

Pablo Guede sabe que necesita un equipo resistente para jugar a 3,399 metros sobre el nivel del mar, por lo que alineará de la siguiente forma:

Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alianza Lima sigue contando con Paolo Guerrero como su '9'.

El DT de Alianza Lima cambiará el medio campo y la delantera a comparación del partido de la semana pasada ante Melgar. Fernando Gaibor no se encuentra al 100%, por lo que en su lugar estará Jesús Castillo junto al chileno Esteban Pavez. Con ello los íntimos buscarán no perder el balón para evitar el desgaste físico en la altura de Cusco.

Mientras que en la delantera continuarán Paolo Guerrero y Kevin Quevedo, pero en esta ocasión se sumará Eryc Castillo al ataque blanquiazul. Con su velocidad y explosión, los de Matute podrían aprovechar una buena contra para hacerle mucho daño a Deportivo Garcilaso. Recordemos que en la portería sigue Alejandro Duarte porque Guillermo Viscarra está con la selección boliviana para disputar el repechaje al Mundial 2026 de la FIFA.

Posible once de Deportivo Garcilaso

El ‘Pedacito del Cielo’ anda con director técnico interino tras la salida de Hernán Lisi por malos resultados, y formaría de la siguiente manera:

Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

Deportivo Garcilaso no la pasa bien en la Liga 1 2026.

Deportivo Garcilaso busca repuntar en la tabla de posiciones y para ello es primordial derrotar a Alianza Lima en casa, por lo que se harán algunos cambios respecto al once de la semana pasada en la derrota 1-0 ante Cusco FC. Erick Canales estará en lugar de Aldair Salazar, mientras que en la volante Claudio Torrejón y Adrián Ascues apuntan a ser titulares. Finalmente, en ataque José Luis Sinisterra quiere ganar protagonismo junto a Agustín Graneros.