Marco Huamán y su frío análisis del empate de Alianza Lima ante FC Cajamarca: "Una..."

Alianza Lima sacó un empate en su visita a FC Cajamarca, en un encuentro correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura. Con este resultado, los íntimos finalizaron su participación en la primera parte de la Liga 1. Por otro lado, una de las figuras del cuadro blanquiazul, Marco Huamán, dio su análisis sobre el resultado obtenido, ya que lograron igualar el marcador gracias a un gol de Federico Girotti.

Huamán brindó sus sensaciones y señaló que al equipo le costó bastante tener la pelota y manejar los tiempos del encuentro. A pesar de la igualdad, el defensor reconoció que Alianza terminó de buena manera el Torneo Apertura.

Marco Huamán dio su análisis sobre el empate

“Nos costó el primer tiempo, pero después empezamos a tener la pelota, a manejarla de una mejor manera. Lo importante era terminar bien el Apertura”, fueron las primeras palabras para L1 Max.

Por otro lado, el jugador de 23 años reveló que el equipo fue a buscar la igualdad, pero solo pudo rescatar un punto. “Cada punto suma en el acumulado. Vinimos mentalizados por los 3 puntos. No se dio, pero tampoco se perdió que es lo importante”.

Finalmente, Huamán reveló sus sensaciones tras el gran Apertura que realizó, con lo que se consolidó como pieza clave en el esquema de Pablo Guede. “Creo que este es el mejor Apertura que he tenido hasta ahora, es gracias a la confianza del comando técnico y mis compañeros que me están apoyando”.

¿Cómo le fue a Marco Huamán en el Torneo Apertura?

En el Torneo Apertura, Marco Huamán disputó 16 partidos, en los que marcó un gol bajo el mando de Guede.