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Universitario buscará que sancionen a destacada figura de Alianza Lima: "Residente"

Universitario busca la suspensión de un futbolista clave en Alianza Lima por un suceso de hace varios meses, causando asombro en la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Universitario quiere vengarse de Alianza Lima.
Universitario quiere vengarse de Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Recientemente la Comisión Disciplinaria suspendió a Jairo Concha y Javier Rabanal en Universitario de Deportes, esto a raíz de incidentes registrados contra hinchas de Sporting Cristal. Ahora el club merengue busca vengarse de Alianza Lima, quien hizo la queja ante la mencionada entidad de la Liga 1, y quiere que le suspendan a una de sus principales figuras dentro del campo. ¿Quién es?

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Como se sabe, fueron los blanquiazules quienes reclamaron por las actitudes de la ‘U’ ante la afición celeste en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que ahora quiere que sancionen debidamente a Paolo Guerrero. Esto debido a que el año pasado protagonizó un incidente también contra los del Rímac. Así lo informó el periodista Maurico Loret de Mola.

En el programa Mano a Mano vía DENGANCHE en YouTube, tocaron el tema de las sanciones a Universitario y surgió el tema del ‘Depredador’. “Me han alcanzado que la 'U' buscará que se sancione a Paolo Guerrero por un incidente hace algunos meses (contra Cristal). ¿El precedente? Que a Valera lo sancionaron después de mucho tiempo", indicó el mencionado comunicador para sorpresa de todos los espectadores.

Recordemos que el año pasado, en un partido disputado en el Estadio Nacional, Paolo Guerrero tuvo un altercado con los hinchas de Sporting Cristal que nunca fue denunciado ante la Comisión Disciplinaria. Por ello, la ‘U’ busca que la mencionada entidad tome cartas en el asunto y sancione al delantero de Alianza Lima con una suspensión en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Números de Paolo Guerrero en la Liga 1 2026

Paolo Guerrero lleva un total de cinco partidos disputados en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y ha convertido tres goles y realizado una asistencia. Asimismo, es el delantero con más anotaciones en tienda blanquiazul en lo que va de la presente temporada, por lo que su suspensión perjudicaría mucho al plantel de Pablo Guede.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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