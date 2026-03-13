Jairo Concha rompe su silencio y dejó polémico mensaje tras recibir fuerte sanción
Jairo Concha no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para dejar contundente mensaje tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria.
La Comisión Disciplinaria falló y decidió sancionar con dos fechas a Jairo Concha y con cuatro fechas a Javier Rabanal por discutir con hinchas de Sporting Cristal que estaban en la tribuna occidente del estadio Alberto Gallardo. El volante de los cremas no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para dejar un polémico mensaje.
El polémico mensaje de Jairo Concha tras ser sancionado
Mediante una historia de su cuenta de Instagram, Jairo Concha publicó un emoticón de lágrimas y el llamado poo emoji. Como era de esperarse, los hinchas del cuadro crema empezaron a especular.
Jairo Concha y su polémica publicación.
Jairo es uno de los jugadores claves en el sistema de Universitario y, tras la sanción, se perderá los duelos ante UTC y Comerciantes Unidos.
Estará disponible para el clásico ante Alianza Lima, precisamente el equipo que denunció el compartiempo de Concha tras el partido contra Sporting Cristal y desató la sanción.
Universitario va a apelar la sanción de Concha y Rabanal
Gustavo Peralta informó que Universitario va a apelar la sanción de Jairo Concha y Javier Rabanal. El cuadro crema considera que la medida que tomó la Comisión Disciplinaria genera un precedente desfavorable en el fútbol peruano.
