¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Alianza Lima llegará al estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, con el objetivo de defender el liderato del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules están invictos en la Liga 1, pero saben que no se pueden confiar porque al frente tienen a un equipo aguerrido que sabe aprovechar la altura de la ‘Ciudad Imperial’ para marcar la diferencia en el compromiso.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, por la fecha 7 del Torneo Apertura, se realizará el sábado 14 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

País Horarios Perú, Ecuador y Colombia 6:00 p. m. México 5:00 p. m. Venezuela y Bolivia 7:00 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil 8:00 p.m. España 12:00 a.m. (día siguiente)

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: horarios en Estados Unidos

Eastern Time (Miami y New York): 7.00 p. m.

Central Time (Chicago, Houston y Dallas): 6.00 p. m.

Mountain Time (Denver y Phoenix): 5.00 p. m.

Pacific Time (Los Ángeles, Las Vegas y Seattle): 4.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra, BestCable, Cable Visión Perú, Bitel y Zapping.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: Historial

Ambos equipos solo se midieron en seis ocasiones y nunca han empatado.

Alianza Lima ganó 5 partidos.

Garcilaso ganó 1 duelo.

Resultados Alianza Lima vs. Garcilaso

13.09.25 | Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso

14.04.25 | Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima

26.10.24 | Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima

19.05.24 | Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso

3-2 Deportivo Garcilaso 29.10.23 | Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima

10.06.23 | Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. Garcilaso: apuestas

Apuestas Garcilaso Empate Alianza Lima Betsson 3.00 3.15 2.38 Betano 3.10 3.15 2.40 Bet365 3.10 3.10 2.38 1XBet 3.02 3.08 2.40 CoolBet 3.10 3.00 2.42 DoradoBet 3.00 3.33 2.50

Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima es el candidato para llevarse el triunfo sobre Garcilaso.