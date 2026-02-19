Alianza Lima está enfocado en poder remedir su mal momento este viernes cuando enfrente a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Este partido de pronóstico reservado puede definir la continuidad de Pablo Guede como entrenador, quien es señalado por el mal rendimiento del equipo. Precisamente, Mr Peet se pronunció sobre el argentino y cuestionó su planteamiento.

Mr Peet fue directo y apuntó contra Pablo Guede por su planteamiento

En su programa 'Madrugol', el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, analizó la actualidad de Alianza Lima y no dudó en cuestionar duramente el planteamiento táctico de Pablo Guede desde su llegada al equipo, especialmente por alinear a jugadores en inéditas posiciones.

Según indicó el periodista deportivo, el técnico blanquiazul no encuentra la forma de poder manejar un plantel con varias variantes y posibilidades. Una situación que ha despertado el malestar de los hinchas. Asimismo, utilizó de ejemplo a los ídolos del club para cuestionar el esquema de Guede.

Video: Madrugol

"Tienes dos o tres jugadores por puesto y resulta que tienes un técnico que no sabe que hacer con tantos jugadores a su disposición. Entonces eso molesta, eso te inquieta, te genera dudas. Nunca vi que a Guillermo La Rosa lo pongan de extremo o de volante. Ni que a César Cueto lo pongan de lateral izquierdo. Vi jugadores polifuncionales, sí, dentro de su línea. Vi a Jorge Olaechea aparecer como central, ser seis y marcar la punta izquierda, pero estaba dentro de su zona", enfatizó el comunicador.

En la misma línea, Mr Peet habló de la situación de jugadores como Pedro Aquino o Alessandro Burlamaqui. Ambos han tenido pocos minutos pese a que el equipo ha sufrido bajas en la zona de pivote, dejando entrever que las decisiones de Pablo Guede están afectando la moral de los jugadores.

"No sé cómo se pueda sentir un jugador, como Aquino o Burlamaqui, que siendo especialistas como volantes, utilicen a Gianfranco Chávez, que es central. Guede lo está usando como volante de contención, pero no es que lo pongas por necesidad. ¿Cómo se siente un jugador? ¿Cómo se pueden sentir Kevin Quevedo y Gentile cuando en su lugar lo ponen a Jairo Vélez? Esas cosas son importantes", añadió.

Pablo Guede es cuestionado en el entorno de Alianza Lima

En las últimas horas se conoció que la dirección deportiva de Alianza Lima, encabezada por los Navarro, ha decidido respaldar la continuidad de Pablo Guede en el banquillo. Sin embargo, en la cúpula del club no están conformes con el técnico, por lo que ya están evaluando su salida.