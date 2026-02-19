- Hoy:
Alianza Lima se ilusiona con volante de casi medio millón ante Sport Boys: "Grandes posibilidades"
Alianza Lima tiene la obligación de vencer a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 y se reveló que buscan incorporar a un destacado volante nacional para este clásico.
Alianza Lima no pasa por su mejor momento deportivo, por lo que tendrá que salir con todo a la cancha este viernes cuando enfrente a Sport Boys en un nuevo episodio de los clásicos Lima-Callao, válido por la cuarta fecha de la Liga 1. Los blanquiazules saben que no tienen margen de error, por lo que busca contar con todas sus figuras; en ese sentido, revelaron que buscan incorporar a un talentoso mediocentro.
Alianza Lima se ilusiona con volante de casi medio millón ante Sport Boys
Los blanquiazules han sufrido varias bajas en su esquema desde inicio de año, por lo que Pablo Guede ha tenido que modificar su esquema táctico. Precisamente, uno de los jugadores que estuvo fuera por lesión fue Jesús Castillo, volante que venía destacando por su rendimiento.
Sin embargo, el periodista José Varela brindó una gratificante noticia para los hinchas, luego de revelar que el mediocentro nacional ya se encuentra en un mejor estado de salud, razón por la cual ya fue parte de los entrenamiento. En esa línea, indicó que es muy probable que pueda salir en la lista de convocados.
Jesús Castillo ya entrena con normalidad en Alianza Lima y puede volver ante Sport Boys.
"Jesús Castillo hizo fútbol esta mañana en EGB y tiene grandes posibilidades de ser convocado ante Sport Boys. El equipo entrenará mañana por la tarde en Matute y luego concentrará en Miraflores", fue la información que reveló el comunicador en su cuenta de 'X'.
De confirmarse su inclusión en la nómina, representará una gran noticia para todo el entorno blanquiazul. Y es que hasta antes de su lesión, Jesús Castillo se había afianzado como titular indiscutible en la zona defensiva del mediocampo, además de que es reconocido por dejar todo en el campo.
Valor de mercado de Jesús Castillo
El volante de 29 años es considerado una pieza esencial de Alianza Lima, razón por la cual ostenta una importante cotización en el mercado de pases. De acuerdo con la data de Transfermarkt, Castillo tiene una valorización de 450 mil euros. Su máximo valor histórico en su carrera fue de 700 mil euros, cifra que logró en 2023.
