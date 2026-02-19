Revelan que Alianza Lima se contactó con Ricardo Gareca para que reemplace a Guede: "Confirmado"

Alianza Lima no pasa por un buen momento luego de ser eliminados en la Copa Libertadores y las múltiples críticas de los hinchas por el mal funcionamiento del equipo. Un motivo que ha llevado a que Pablo Guede reciba un ultimátum por su continuidad en el banquillo. No obstante, en paralelo, revelaron que la directiva ya se contactó con su posible reemplazo: Ricardo Gareca.

Alianza Lima se contactó con Ricardo Gareca para reemplazar a Pablo Guede

Durante el programa 'Juego Cruzado', el exfutbolista Reimond Manco analizó el momento de crisis que atraviesan los blanquiazules y reveló que uno de los nombres que maneja la directiva de Alianza Lima para poder reemplazar a Pablo Guede, en caso se decida su destitución por malos resultados, es el de Ricardo Gareca.

Según indicó Manco, el malestar del hincha solo crecería si en caso se decida por Wilmar Valencia como entrenador interino. En esa línea, señaló que distinto sería el panorama si se decide por la llegada del 'Tigre' para tomar las riendas del equipo, una decisión que puede apaciguar las críticas de los hinchas.

Video: Juego Cruzado

"Mucho influye el malestar de la hinchada aliancista. Creo que no va a pasar, pero si lo ponen a Wilmar Valencia por Pablo Guede, la gente estará en contra de Franco Navarro. Pero diferente posición sería que sacan a Pablo Guede e inmediatamente presentan a otro entrenador, que me han confirmado que ya hubo un acercamiento con Ricardo Gareca, por ahí hasta ni se tiene que ir Franco Navarro", expresó.

Del mismo modo, el ex 'jotita' también deslizó que la llegada de Ricardo Gareca a Matute puede dejar abierta la opción de que Franco Navarro permanezca en su cargo.

El nombre del 'Tigre' Gareca no es ajeno al fútbol peruano, pues en la memoria de los hinchas ha quedado la hazaña cuando clasificó a la selección peruana al Mundial 2018. Además, el estratega argentino ha señalado en más de una ocasión que está abierto a escuchar opciones en el fútbol peruano.

Alianza Lima analiza la salida de Pablo Guede y los Navarro

El periodista José Varela informó, en el programa 'Modo Fútbol', que la directiva de Alianza Lima le informó a Pablo Guede que su prueba de fuego será ante Sport Boys donde deberá lograr un buen resultado para continuar en como técnico.

Asimismo, en 'Mano a Mano', Gabriel Pacheco señaló que no solo se evalúa la salida del entrenador, sino que también está en riesgo la continuidad de Franco Navarro y Franco Navarro Jr. en sus respectivos cargos, esto ante los constantes resultados negativos desde su llegada.