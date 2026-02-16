Conmebol abrió expediente a Alianza y se arriesga a dura sanción tras su eliminación de Libertadores

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante 2 de Mayo en la Fase 1. Sin embargo, cuando se pensó que todo quedaría en este fatídico acontecimiento, la CONMEBOL decidió abrir dos expedientes al cuadro blanquiazul a través de su Unidad Disciplinaria por supuestamente incumplir artículos del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026.

Alianza Lima y su fuerte multa económica si se comprueba faltas en Copa Libertadores 2026

La página oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) publicó una lista de aperturas de expediente de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en la que está involucrado Alianza.

Conmebol abrió expediente disciplinario a Alianza Lima por supuesto incumplimiento a los artículos 6.3.3 y 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores.

Según el manual, el primer expediente (art. 6.3.3) está relacionado con el "Marketing de emboscada", que se refiere a cualquier intento de una entidad, marca o persona no autorizada de asociar indebidamente sus productos, servicios o imagen comercial con un torneo organizado por la CONMEBOL. Esto puede ocurrir en redes sociales, otros medios de comunicación o físicamente en áreas cercanas al lugar del partido o en espacios destinados a promocionar el evento, como fan zones y hospitalidades.

El artículo 6.3.3 explicado por el Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026.

Y la sanción económica, en caso de comprobarse una infracción, Alianza Lima recibiría una sanción de al menos US$100,000 y no menos de US$200,000.

Por otro lado, el segundo expediente (art. 7.3.4.1) corresponde a las entrevistas posteriores al duelo, que según el Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026 se basa de la siguiente forma: "Esta entrevista será realizada en el Campo de Juego por la Emisora Anfitriona (HB) y Titulares de Derecho (RH) inmediatamente después de la finalización del partido, en cuanto los jugadores y la posición estén listos".

El artículo 7.3.4.1 explicado en el Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026.

No obstante, en esta ocasión, aún no se especifica de qué forma Alianza habría cometido un error con este artículo; sin embargo, la sanción sería económica, al igual que la primera.

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima perdió 2-1 ante 2 de Mayo y de esa forma se despidió de la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1. El equipo íntimo cayó 1-0 en la ida jugada en Paraguay y posteriormente empató 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima.