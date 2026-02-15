Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder ante 2 de Mayo en la Fase 1. A pesar de que este episodio debió quedar ahí, el técnico del equipo paraguayo, Eduardo Ledesma, salió al frente para recordar al equipo íntimo con una contundente afirmación luego de ser goleados 3 a 0 por Sportivo Ameliano en la liga de Paraguay.

PUEDES VER: Guede tomó fuerte medida con Guerrero luego de críticas por no patear penal ante 2 de Mayo

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio firme comentario sobre Alianza tras ser goleados 3-0 en Paraguay

2 de Mayo perdió ante Sportivo Ameliano por la fecha 5 de la Liga Paraguaya. Tras ello, el técnico Ledesma brindó una conferencia de prensa en la que explicó la derrota, y en medio de ello se mencionó a Alianza.

En medio de una explicación en la que afirmaba que su equipo debería tener más puntos en las cinco fechas disputadas por la liga paraguaya, mencionó que competir en dos torneos es difícil, ya que enfrentar a Alianza Lima y luego disputar sus partidos por el fútbol local ha sido muy tedioso para los futbolistas, quienes ya están sintiendo el cansancio.

DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, habló sobre el cansancio de sus jugadores tras disputar encuentro ante Alianza Lima por Copa Libertadores y luego la Liga Paraguaya ante sus rivales de turno.

"Yo creo que en el torneo deberíamos tener un poco más de puntos, pero la realidad dice otra cosa. Hoy sí tengo que hablar puntualmente del partido. Hoy no tuvimos un buen partido. Creo que en todo momento no sé si nos faltaron las piernas, no sé si nos sentimos cansados, creo que hubo muy pocos días de descanso para poder afrontar otro partido como el de hoy. Y bueno, eso creo que también se notó un poco, ¿verdad? No fue el mismo rendimiento que tuvimos con Cerro Porteño, con Alianza y, obviamente, los partidos seguidos también nos están pasando factura", afirmó.

"Siempre se buscan las herramientas para que el jugador esté más descansado, más recuperado, para que brinde mejores comodidades, porque bueno, el atleta se exige al máximo y necesitan de todos esos detalles. Pero yo creo que lo que hoy nos pasó es que jugamos muy pronto, creo que fue el partido muy cercano, sobre todo que el viaje también de Lima a Asunción con el cambio horario que hay en Lima y la diferencia horaria con nosotros. Todo eso nos pasó factura porque viajamos toda la mañana, no es lo mismo dormir en una cama de un hotel que viajar toda la mañana o madrugada en un avión. Pero bueno, era necesario llegar porque necesitábamos llegar lo más rápido también al país para que los chicos puedan descansar y tener por lo menos dos días de descanso. Por esa razón también la rotación de casi todo el equipo, casi los 11 rotamos hoy para que puedan también jugar lo que más descansados estaban y que aquellos que jugaron el otro día con Alianza puedan estar también recuperados para hoy entrar en el segundo tiempo o hacer recambio o jugar el martes", continuó.

Por último, Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, aseguró que su equipo está teniendo mucho valor y jerarquía para disputar la Liga Paraguaya y la Copa Libertadores, por lo que desde ahora está corrigiendo errores y alternando jugadores y así puedan llegar óptimos al duelo ante Sporting Cristal.

"Sabemos que este grupo está haciendo un gran esfuerzo para jugar en los dos torneos. El otro día tuvimos una batalla muy dura en Perú, con un viaje de toda la madrugada, y el viaje para llegar a Lima. Como mencioné anteriormente, solo quiero felicitar a este grupo porque están haciendo un esfuerzo enorme. Sin embargo, hay muchas cosas por corregir, especialmente en la gestión de la situación cuando estamos cansados, y en la forma de jugar los partidos", concluyó.

2 de Mayo ahora enfrentará a Sporting Cristal

Tras eliminar a Alianza Lima de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, 2 de Mayo, bajo el liderazgo de Eduardo Ledesma, disputarán la Fase 2 ante Sporting Cristal, por lo que ambas escuadras se verán las caras en Paraguay y luego en Perú.