Ex Universitario arremete contra el manejo de Pablo Guede en Alianza Lima: "Es un..."

Pablo Guede es uno de los principales culpables de la inestabilidad en Alianza Lima en cuanto a su juego. Se fue eliminado de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo y luego rescató un empate en Trujillo sin demostrar una idea de juego clara. Tras ello, un exfutbolista de Universitario de Deportes no se guardó nada y arremetió contra el técnico argentino.

En Alianza Lima están al tanto de las exigencias del hincha blanquiazul, pero tal parece que la dirigencia confía ciegamente en el plan de Pablo Guede y no hay planes de una salida del estratega, al menos no por ahora. La Liga 1 2026 apenas empezó y el equipo blanquiazul todavía no ha mostrado un juego que convenza a su afición.

Ex Universitario critica el estilo de juego de Pablo Guede en Alianza

Al estar en un equipo como Alianza Lima, la exigencia es al máximo. Por ello, Pablo Guede está en el ojo de la tormenta y su próxima prueba será contra Sport Boys por la fecha 4 del torneo nacional. Alguien que no se quiso guardar su opinión fue Mauro Cantoro. Durante el programa 'Desmarcados' dio una ácida opinión sobre el técnico argentino.

"No pensé, a esta altura del año, ver tanta confusión en Alianza, hasta de los hinchas que corean el nombre de otro jugador (Barcos) y eso está mal, es triste. Pero eso es una consecuencia del dolor de lo que ven en el campo. Su entrenador va a reírse en las conferencias y que eso pase en un equipo grande como Alianza. Está subestimando al club. Pensé que Guede era diferente y me parece que es un versero", señaló Cantoro.

Tras la catástrofe en Matute por el torneo de la Conmebol, Alianza Lima volvió a las canchas como visitante en Trujillo y se llevó un empate sin goles ante Alianza Atlético. Es así que dejaron de ser uno de los líderes del Apertura y de no ganar ante Sport Boys podría alejarse aún más de los primeros lugares.