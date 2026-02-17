Óscar Vílchez lanzó fuerte crítica a jugador extranjero de Alianza Lima: "Muy bajo"

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores y luego empató de visita ante Alianza Atlético. Esto ha hecho que el equipo de Pablo Guede esté nuevamente en la mira. Fue Óscar Vílchez, exjugador del elenco victoriano, quien rompió su silencio y salió al frente a hablar sobre la calidad de uno de los fichajes que llegó para cambiar el estilo de juego del plantel, pero actualmente no está en su mejor momento.

Óscar Vílchez pasó por Alianza Lima y fue uno de los referentes durante mucho tiempo. Ahora, tras varios años de su salida, no dudó en lanzar una dura crítica a jugador extranjero que prometió ser el nuevo eje del equipo y su mal rendimiento ha quedado evidenciado en los últimos partidos del elenco íntimo.

"A Gaibor se le ve muy bajo y Burlamaqui cuando debe aprovechar su oportunidad, no lo ha hecho de la mejor manera", dijo 'Neka' Vílchez en el programa 'Modo fútbol' donde también reveló cuál sería el problema principal de Alianza Lima que lo está llevando a ser criticado en todas las fechas de la Liga 1.

(Video: Modo fútbol)

"Son muchos factores por los cuáles Alianza Lima no está jugando bien. Uno de los principales es que no tiene un volante con salida limpia, no tiene como salir jugando, no tiene como alimentar a sus delanteros o extremos. Se termina usando a un Gianfranco Chávez que es central", añadió.

Óscar Vílchez fue campeón con Alianza Lima

Óscar Vílchez siempre se ha sentido representado con los colores de Alianza Lima a pesar de haber pasado por otros equipos de Perú. El histórico futbolista ha sabido ser campeón con Alianza Lima en más de 3 ocasiones y esto le da la potestad de defender los colores del club que lo vio crecer.

Si bien su carrera inició en Alianza Lima, también ha sabido defender los colores de Sport Áncash, Melgar, Sporting Cristal, Juan Aurich, Carlos Stein y Alianza Universidad. Además, 'Neka' también fue uno de los jugadores indiscutidos en ser parte de cada una de las convocatorias de la selección peruana.