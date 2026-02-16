¡Sorpresa! Tras la salida de Miguel Trauco, Alianza Lima suma un nuevo lateral izquierdo

Tras la salida de Miguel Trauco producto de los acontecimientos en Uruguay, mucho se estaba hablando de quien sería su reemplazo en el puesto. Se sabía que con Cristian Carbajal no iba a ser suficiente. Si bien trajeron de vuelta a Marcos Huamán, está jugando a perfil cambiado y no es su posición natural. Para esto, Alianza Lima aprobó a dos nuevos futbolistas, incluido un lateral izquierdo.

Nuevos laterales en Alianza Lima

"Giordan Gallardo (lateral izquierdo, categoría 2007) y Yosimar Gómez (lateral derecho, categoría 2007) han sido invitados a entrenar hoy con el primer equipo de Alianza Lima a partir de las cuatro de la tarde. Nueva oportunidad para que los potrillos puedan mostrarse", reveló el periodista Gerson Cuba vía X. Al parecer cuentan con la aprobación de Guede.



Alianza Lima suma a dos canteranos para el primer equipo | Gerson Cuba

Desde hace mucho en Alianza Lima no dan oportunidades a los jugadores de la cantera, menos ahora que aprobaron lo de los extranjeros en la Liga 1. Su única oportunidad ha sido en el equipo blanquiazul en la Liga 3, pero esto debería cambiar si quieren tener más alternativas para pelear por el título. Estos nuevos 'potrillos' van a entrenar y esperan quedarse en el primer equipo.

En el caso de Gallardo, debe tener en cuenta que en el equipo necesitan un lateral izquierdo para que le compita el puesto a Carbajal, quien no viene recibiendo buenos comentarios. Por el lado de Gómez, la situación es más complicado porque tiene por delante a Luis Advíncula y a D'Alessandro Montenegro. Ahora solo les queda 'llenarle los ojos' a Pablo Guede.

¿Qué pasará con Miguel Trauco?

Tras llegar a un acuerdo con Alianza Lima para rescindir su contrato, el lateral se encuentra como agente libre. También está a la espera del resultado de las investigaciones tras tener una denuncia en su contra por abuso sexual. El mismo futbolista emitió un comunicado donde declara su inocencia, pero ante estos problemas el club decidió que de un paso al costado.

En los últimos días, los rumores sobre su futuro no paran. El club al que podría llegar es Unión Comercio, equipo con el que debutó en primera división y que lo catapultó a la fama. Ahora mismo se ubica en la Liga 2.